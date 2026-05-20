Потвърдено: Квадво Дуа няма да играе за Швейцария на Мондиал 2026

Селекционерът на Швейцария Мурат Якин обяви състава си от 26 играчи, на които ще разчита на Мондиал 2026, където тимът е в една група с Катар, Босна и Херцеговина и съдомакините от Канада. Преди началото на турнира в Северна Америка “кръстоносците” ще изиграят две контроли, които са срещу други два участника в първенството: Йордания и Австралия.

Очаквано сред неговите избраници не попадна нападателят на Лудогорец Квадво Дуа. Той участва на Евро 2024 и дори се разписа при победата с 3:1 над Унгария, но за последно игра за Швейцария през есента на същата година. За сметка на това, сред повиканите офанзивни футболисти за предстоящото Световно първенство са Дан Ндой, Ноа Окафор, Брийл Емболо и Зеки Амдуни, който е изиграл само 45 минути през този сезон заради скъсани кръстни връзки. На другите позиции са селектирани имена като Грегор Кобел, Мануел Аканжи, Ардон Яшари, Денис Закария и капитанът Гранит Джака, за когото това ще бъде четвърти пореден Мондиал.

🇶🇦 Qatar | June 13

🇧🇦 Bosnia | June 18

🇨🇦 Canada | June 24

Състав на Швейцария за Мондиал 2026:

Вратари:

• Марвин Келер

• Грегор Кобел

• Ивон Мвонго

Защитници:

• Мануел Аканжи

• Аурел Аменда

• Ерай Джьомерт

• Нико Елведи

• Люка Джакез

• Миро Мюхайм

• Рикардо Родригес

• Силван Видмер

Халфове:

• Мишел Ебишер

• Ардон Яшари

• Фабиан Рийдер

• Джибрил Соу

• Гранит Джака

• Денис Закария

Нападатели:

• Зеки Амдуни

• Брийл Емболо

• Кристиан Фаснахт

• Ремо Фройлер

• Седрик Итен

• Йохан Манзамби

• Дан Ндой

• Ноа Окафор

• Рубен Варгас

