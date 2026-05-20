Потвърдено: Квадво Дуа няма да играе за Швейцария на Мондиал 2026

Селекционерът на Швейцария Мурат Якин обяви състава си от 26 играчи, на които ще разчита на Мондиал 2026, където тимът е в една група с Катар, Босна и Херцеговина и съдомакините от Канада. Преди началото на турнира в Северна Америка “кръстоносците” ще изиграят две контроли, които са срещу други два участника в първенството: Йордания и Австралия.
Очаквано сред неговите избраници не попадна нападателят на Лудогорец Квадво Дуа. Той участва на Евро 2024 и дори се разписа при победата с 3:1 над Унгария, но за последно игра за Швейцария през есента на същата година. За сметка на това, сред повиканите офанзивни футболисти за предстоящото Световно първенство са Дан Ндой, Ноа Окафор, Брийл Емболо и Зеки Амдуни, който е изиграл само 45 минути през този сезон заради скъсани кръстни връзки. На другите позиции са селектирани имена като Грегор Кобел, Мануел Аканжи, Ардон Яшари, Денис Закария и капитанът Гранит Джака, за когото това ще бъде четвърти пореден Мондиал.
Състав на Швейцария за Мондиал 2026:
Вратари:
Защитници:
Халфове:
Нападатели:
• Дан Ндой
