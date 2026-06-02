  Sportal.bg
  2. Павликени
Сезонът на Павликени

  • 2 юни 2026 | 13:33
Едноименният тим на Павликени завърши на шесто място първенството на Северозападната Трета лига.

Представянето коментира пред Sportal.bg треньора Димо Атанасов.

„Бяхме сред най-младите отбори. Очаквахме, че началото ще е доста трудно – влязоха млади момчета без опит, съставът не беше сработен. След петия кръг започна стабилизирането. Направихме хубави неща. Имаше и колебания. Амплитудите са напълно логични. Ще запазим този млад състав. Ще опитаме да го подсилим с още двама, трима. Ще продължаваме да даваме шанс на местните млади момчета“.

