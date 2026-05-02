Павликени срази Янтра (Полски Тръмбеш)

В Сухиндол, едноименният тим на Павликени разгроми Янтра (Полски Тръмбеш) с 6:2. Срещата е от 19-ия кръг на Северозападна Трета лига. Селекцията на Димо Атанасов отказа съперника още през първото полувреме. Ростислав Данчев откри резултата след началните 120 секунди. Мартин Ширтев удвои в 10-ата минута. Данчев разтресе мрежата на Янтра в 18-а и 32-ата минута за хеттрик. Пламен Илиев реализира петото попадение, секунди преди почивката. Кристиян Дечев пък се разписа в 58-ата минута. Скоро Момчил Кузманов вкара за Янтра. Любомир Генчев фиксира окончателното 6:2 в 76-ата минута от дузпа.