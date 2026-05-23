Бдин с бърз гол за минимален успех

Бдин (Видин) победи у дома едноименния тим на Павликени с 1:0. Срещата е от 22-ия кръг на Северозападна Трета лига. Стана равностоен двубой. Имаше и доста положения за гол, особено пред вратата на гостите. Гредите им помогнаха след удари на Демона и Мартин Харалампиев. Мартин Николов се възползва от подаване на Николай Цветков-Демона и вкара единствения гол още в началните секунди на мача. Видинският страж пък на два пъти предотврати изравняване. В края на срещата Радослав Захариев извърши нарушение и получи втори жълт и червен картон.