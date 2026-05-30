Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец привлича един от големите сръбски таланти

Лудогорец привлича един от големите сръбски таланти

  • 30 май 2026 | 14:31
  • 4061
  • 3

Лудогорец е на път да осъществи сериозен трансфер, насочвайки поглед към един от най-големите таланти на сръбския футбол. Според информация на изданието Sportissimo, ръководството на „орлите“ е в напреднали преговори за привличането на крилото на Войводина Петър Сукачев.

Лудогорец ще е поставен във всички кръгове на Лигата на конференциите
Лудогорец ще е поставен във всички кръгове на Лигата на конференциите

Ключова стъпка към финализиране на сделката е била направена в Будапеща, където преди финала на Шампионската лига се е провела работна среща. На нея са присъствали директорът на Лудогорец Георги Караманджуков и президентът на Войводина Драголюб Збилич. Основна тема на разговорите е бил именно трансферът на младия Сукачев в Разград още през това лято.

Източниците твърдят, че Лудогорец е предложил на Войводина условия, идентични с тези, при които привлече Петър Станич от ТСЦ през миналото лято. Въпреки че официално потвърждение все още липсва, изглежда, че финализирането на сделката е съвсем близо.

Роденият на 28 август 2005 година в Швейцария Петар Сукачев е считан за един от най-обещаващите таланти на сръбския футбол. Той се подвизава по левия фланг и може да играе като крило и ляв бек.

Сукачев започва развитието си в школата на Ягодина, а впоследствие се присъединява към Войводина, където подписва първия си професионален договор през 2022 година. За да трупа игрови опит, младият футболист преминава през период под наем в Кабел, където впечатлява с головата си ефективност. Добрата му форма убеждава ръководството на Войводина да удължи контракта му до лятото на 2029 година.

През миналия сезон Сукачев реализира първия си гол за Войводина срещу Цървена звезда на стадион "Райко Митич", а по-късно бе точен и при убедителния успех с 3:0 над Нови Пазар, като отбеляза още в началните минути на срещата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от БГ Футбол

Банско завърши сезона със загуба у дома

Банско завърши сезона със загуба у дома

  • 30 май 2026 | 11:38
  • 810
  • 0
ПФК Локомотив: Футболът понякога е безмилостно жесток

ПФК Локомотив: Футболът понякога е безмилостно жесток

  • 30 май 2026 | 11:20
  • 1342
  • 0
Лудогорец е шампион при 17-годишните, сълзите са за Левски

Лудогорец е шампион при 17-годишните, сълзите са за Левски

  • 30 май 2026 | 13:05
  • 9829
  • 7
Потенциален съперник на Левски в ШЛ се притесни от родния шампион

Потенциален съперник на Левски в ШЛ се притесни от родния шампион

  • 30 май 2026 | 11:00
  • 2594
  • 1
ЦСКА 1948 се раздели с трима футболисти

ЦСКА 1948 се раздели с трима футболисти

  • 30 май 2026 | 10:49
  • 4565
  • 5
Любо Пенев готви сериозна чистка в Локо (София)

Любо Пенев готви сериозна чистка в Локо (София)

  • 30 май 2026 | 10:44
  • 3528
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

  • 30 май 2026 | 14:19
  • 14655
  • 21
Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

  • 30 май 2026 | 13:41
  • 11748
  • 95
Левски се раздели с още един играч

Левски се раздели с още един играч

  • 30 май 2026 | 14:10
  • 6544
  • 21
Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

  • 30 май 2026 | 12:00
  • 6018
  • 0
Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

  • 30 май 2026 | 07:00
  • 15191
  • 65
Септември не остави шансове на Локомотив (Пловдив) в битката за титлата при 18-годишните

Септември не остави шансове на Локомотив (Пловдив) в битката за титлата при 18-годишните

  • 30 май 2026 | 15:35
  • 9309
  • 7