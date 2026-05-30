Лудогорец привлича един от големите сръбски таланти

Лудогорец е на път да осъществи сериозен трансфер, насочвайки поглед към един от най-големите таланти на сръбския футбол. Според информация на изданието Sportissimo, ръководството на „орлите“ е в напреднали преговори за привличането на крилото на Войводина Петър Сукачев.

Ключова стъпка към финализиране на сделката е била направена в Будапеща, където преди финала на Шампионската лига се е провела работна среща. На нея са присъствали директорът на Лудогорец Георги Караманджуков и президентът на Войводина Драголюб Збилич. Основна тема на разговорите е бил именно трансферът на младия Сукачев в Разград още през това лято.

Източниците твърдят, че Лудогорец е предложил на Войводина условия, идентични с тези, при които привлече Петър Станич от ТСЦ през миналото лято. Въпреки че официално потвърждение все още липсва, изглежда, че финализирането на сделката е съвсем близо.

Роденият на 28 август 2005 година в Швейцария Петар Сукачев е считан за един от най-обещаващите таланти на сръбския футбол. Той се подвизава по левия фланг и може да играе като крило и ляв бек.

Сукачев започва развитието си в школата на Ягодина, а впоследствие се присъединява към Войводина, където подписва първия си професионален договор през 2022 година. За да трупа игрови опит, младият футболист преминава през период под наем в Кабел, където впечатлява с головата си ефективност. Добрата му форма убеждава ръководството на Войводина да удължи контракта му до лятото на 2029 година.

През миналия сезон Сукачев реализира първия си гол за Войводина срещу Цървена звезда на стадион "Райко Митич", а по-късно бе точен и при убедителния успех с 3:0 над Нови Пазар, като отбеляза още в началните минути на срещата.

