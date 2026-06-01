Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Звезди на ПСЖ показаха двата трофея от ШЛ на централния корт на “Ролан Гарос”

Звезди на ПСЖ показаха двата трофея от ШЛ на централния корт на “Ролан Гарос”

  • 1 юни 2026 | 18:15
  • 408
  • 0

Макар и представителката на Франция Диан Пари да загуби днешния си 1/8-финал на “Ролан Гарос”, зрителите на централния корт “Филип Шатрие” се насладиха на специална церемония след края на нейния мач.

На корта излязоха четирима от основните играчи на Пари Сен Жермен и национали на Франция: Усман Дембеле, Дезире Дуе, Брадли Баркола и Уарен Заир-Емери, които представиха пред феновете двата трофея от Шампионска лига, които спечелиха със своя клуб през последните два сезона. Те получиха аплодисментите на публиката, а на свой ред футболистите държаха речи и отговориха на въпросите на водещия. Дембеле и компания не скриха желанието си и догодина да триумфират в ШЛ, но подчертаха, че в момента са концентрирани върху предстоящото Световно първенство, за което ще започнат подготовка утре на “Клерфонтен”.

На корта дори излезе италианският тенисист Флавио Коболи, който по-рано днес си осигури участие в 1/4-финалите на “Ролан Гарос”. Той поздрави футболистите за успешната защита на титлата им в ШЛ и се снима с тях. Накрая, след нов тур със спечелената купа, Заир-Емери даде тон за скандирания за ПСЖ, към които се присъединиха зрителите на корта. В ложата пък беше клубният президент Насер Ал-Хелаифи, който също приветства топло част от своите звезди.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Кандидат за президент на Фенербахче отхвърли трансфер на Леао

Кандидат за президент на Фенербахче отхвърли трансфер на Леао

  • 1 юни 2026 | 17:17
  • 2260
  • 1
В Брентфорд не се шегуват, преподписаха с трима наведнъж

В Брентфорд не се шегуват, преподписаха с трима наведнъж

  • 1 юни 2026 | 17:06
  • 2116
  • 0
Кевин Кийгън съобщи, че има рак в терминална фаза, пожела да се сбогува с феновете на Нюкасъл

Кевин Кийгън съобщи, че има рак в терминална фаза, пожела да се сбогува с феновете на Нюкасъл

  • 1 юни 2026 | 17:03
  • 2200
  • 3
Ето кога и къде ПСЖ и Астън Вила ще спорят за Суперкупата на Европа

Ето кога и къде ПСЖ и Астън Вила ще спорят за Суперкупата на Европа

  • 1 юни 2026 | 17:01
  • 5247
  • 2
Президентът на Атлетико разочарова Барселона с изказване за Алварес

Президентът на Атлетико разочарова Барселона с изказване за Алварес

  • 1 юни 2026 | 16:35
  • 5766
  • 12
Арнаутович обяви, че приключва с националния отбор след Световното

Арнаутович обяви, че приключва с националния отбор след Световното

  • 1 юни 2026 | 16:19
  • 1286
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България 0:0 Черна гора, красота, но малшанс след удар на Панайотов

България 0:0 Черна гора, красота, но малшанс след удар на Панайотов

  • 1 юни 2026 | 19:40
  • 11650
  • 47
Двата отбора "се захапаха" в Пловдив, звезда на домакините се контузи

Двата отбора "се захапаха" в Пловдив, звезда на домакините се контузи

  • 1 юни 2026 | 19:38
  • 2847
  • 5
Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

  • 1 юни 2026 | 14:05
  • 16102
  • 14
България отново ще бъде волейбол през септември!

България отново ще бъде волейбол през септември!

  • 1 юни 2026 | 15:47
  • 14563
  • 4
Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

  • 1 юни 2026 | 13:34
  • 16238
  • 125
Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

  • 1 юни 2026 | 11:58
  • 16730
  • 52