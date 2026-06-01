Звезди на ПСЖ показаха двата трофея от ШЛ на централния корт на “Ролан Гарос”

Макар и представителката на Франция Диан Пари да загуби днешния си 1/8-финал на “Ролан Гарос”, зрителите на централния корт “Филип Шатрие” се насладиха на специална церемония след края на нейния мач.

На корта излязоха четирима от основните играчи на Пари Сен Жермен и национали на Франция: Усман Дембеле, Дезире Дуе, Брадли Баркола и Уарен Заир-Емери, които представиха пред феновете двата трофея от Шампионска лига, които спечелиха със своя клуб през последните два сезона. Те получиха аплодисментите на публиката, а на свой ред футболистите държаха речи и отговориха на въпросите на водещия. Дембеле и компания не скриха желанието си и догодина да триумфират в ШЛ, но подчертаха, че в момента са концентрирани върху предстоящото Световно първенство, за което ще започнат подготовка утре на “Клерфонтен”.

На корта дори излезе италианският тенисист Флавио Коболи, който по-рано днес си осигури участие в 1/4-финалите на “Ролан Гарос”. Той поздрави футболистите за успешната защита на титлата им в ШЛ и се снима с тях. Накрая, след нов тур със спечелената купа, Заир-Емери даде тон за скандирания за ПСЖ, към които се присъединиха зрителите на корта. В ложата пък беше клубният президент Насер Ал-Хелаифи, който също приветства топло част от своите звезди.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages