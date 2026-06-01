Открита тренировка на националите по волейбол
ПСЖ близо до привличането на втори руснак в тима

Двукратният шампион на Европа Пари Сен Жермен е много близо до привличането на втори руснак в отбора си и това е Алексей Батраков от Локомотив Москва, съобщава радио "Монте Карло". Според агента на 20-годишния офанзивен халф Дмитри Шелцов "шансовете му да премине в ПСЖ са 95%".  Батраков вкара 17 гола и даде 12 асистенции за Локомотив през последния сезон. Цената на руснака се определя на 25 милиона евро. 

Алексей Батраков дори бе забелязан тази седмица да се движи с фланелка на ПСЖ, а съотборникът му Антон Митрюшкин коментира: "Напълно убеден съм, че Батраков ще премине във френския шампион." Ако думите на агента Шелцов се потвърдят, то Алексей Батраков ще бъде първото ново попълнение на ПСЖ за новия сезон. Тъй ще бъде и вторият руснак в тима на Луис Енрике след вратаря Матвей Сафонов

Снимки: Imago

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Световните вицешампиони с открита тренировка! Гледайте на живо!

Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

България стартира с контролите срещу неудобен съперник

Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

