ПСЖ близо до привличането на втори руснак в тима

Двукратният шампион на Европа Пари Сен Жермен е много близо до привличането на втори руснак в отбора си и това е Алексей Батраков от Локомотив Москва, съобщава радио "Монте Карло". Според агента на 20-годишния офанзивен халф Дмитри Шелцов "шансовете му да премине в ПСЖ са 95%". Батраков вкара 17 гола и даде 12 асистенции за Локомотив през последния сезон. Цената на руснака се определя на 25 милиона евро.

Алексей Батраков дори бе забелязан тази седмица да се движи с фланелка на ПСЖ, а съотборникът му Антон Митрюшкин коментира: "Напълно убеден съм, че Батраков ще премине във френския шампион." Ако думите на агента Шелцов се потвърдят, то Алексей Батраков ще бъде първото ново попълнение на ПСЖ за новия сезон. Тъй ще бъде и вторият руснак в тима на Луис Енрике след вратаря Матвей Сафонов.

Снимки: Imago