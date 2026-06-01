В ПСЖ не губят време, набелязаха френски талант от Премиър лийг за атаката

От Пари Сен Жермен спечелиха втори последователен път трофея в Шампионската лига само преди два дни, но не смятат да забавят темпото. Шефовете на тима вече са отправили сериозен поглед към селекцията през това лято, а една от основните им трансферни цели е нападателят на Борнемут, Ели Крупи, твърди “Екип”. 19-годишното острие впечатли с изявите си в първия си сезон с екипа на “черешките”, вкарвайки 13 гола в Премиър лийг в 33 двубоя. Той бе привлечен за едва 13 милиона евро през миналото лято от Лориен, а година по-късно може да направи сериозна крачка към най-високото ниво в световния футбол.

Ели Крупи се вписва идеално и в стратегията на парижани за привличането на млади и перспективни футболисти, като особен акцент в това направление се дава на местните френски таланти. Именно по тази линия през 2023 година бе взет Брадли Баркола, за когото бяха платени 45 милиона на Лион, а година по-късно Рен прибра 50 млн. евро за Дезире Дуе. В момента в лицето на Ели Крупи на “Парк де Пренс” виждат пореден френски талант, който може да се впише идеално в селекцията, предвождана от Луис Енрике. ПСЖ и Борнемут са в отлични отношения на ниво клубове, след като през миналата година осъществиха сделката за Иля Забарни, за когото парижани платиха 63 милиона евро.

Сериозен интерес към нападателя проявяват и от Арсенал, които също в последните дни да се активизирали в това направление и вече са отправили запитване относно ситуацията около футболиста и възможността той да бъде привлечен на “Емиратс”. В момента Крупи е оценяван на около 40 милиона евро, но "черешките" ще искат минимум 50 милиона, за да се разделят с играча.

Снимки: Gettyimages