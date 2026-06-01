Виктор Николов триумфира в Red Bull Kart Fight 2026

След зрелищен и изключително оспорван финал пред Националния стадион „Васил Левски“ вчера, Виктор Николов завоюва първото място в Red Bull Kart Fight. Той спечели оспорваната надпревара в последните метри, а топ 3 допълниха Георги Ванков и Константин Кирчев.

Голямата награда за победителя ще отведе Виктор Николов на пистата „Ред Бул Ринг“ в Австрия, където той ще има възможност да кара болид от Формула 4 заедно с българската звезда от Формула 2 Никола Цолов.

Цолов беше специален гост на събитието вчера и награди първите трима на финала, а преди това направи демонстрационна обиколка на трасето.

Към екшъна се присъедини и световноизвестният стънт моторист Арас Гибиеза, който впечатли зрителите със зрелищно шоу, изпълнено с контрол, техника и смелост на ръба на възможното.

Снимки: Ивайло Дончев/Red Bull

