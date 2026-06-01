Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 13:00: Церемония "Най-добрите в елитните юношески групи 2025-2026"
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Виктор Николов триумфира в Red Bull Kart Fight 2026

Виктор Николов триумфира в Red Bull Kart Fight 2026

  • 1 юни 2026 | 10:33
  • 292
  • 0

След зрелищен и изключително оспорван финал пред Националния стадион „Васил Левски“ вчера, Виктор Николов завоюва първото място в Red Bull Kart Fight. Той спечели оспорваната надпревара в последните метри, а топ 3 допълниха Георги Ванков и Константин Кирчев.

Голямата награда за победителя ще отведе Виктор Николов на пистата „Ред Бул Ринг“ в Австрия, където той ще има възможност да кара болид от Формула 4 заедно с българската звезда от Формула 2 Никола Цолов.

Цолов беше специален гост на събитието вчера и награди първите трима на финала, а преди това направи демонстрационна обиколка на трасето.

Към екшъна се присъедини и световноизвестният стънт моторист Арас Гибиеза, който впечатли зрителите със зрелищно шоу, изпълнено с контрол, техника и смелост на ръба на възможното.

Снимки: Ивайло Дончев/Red Bull

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Моторни спортове

Никола Цолов пред Sportal.bg: Съвсем възможно е да съм във Формула 1 догодина

Никола Цолов пред Sportal.bg: Съвсем възможно е да съм във Формула 1 догодина

  • 31 май 2026 | 20:01
  • 34405
  • 23
Марко Бедзеки: Мечтах за това откакто бях дете, чувството е страхотно

Марко Бедзеки: Мечтах за това откакто бях дете, чувството е страхотно

  • 31 май 2026 | 16:33
  • 1312
  • 0
Хорхе Мартин: Марко днес беше впечатляващ

Хорхе Мартин: Марко днес беше впечатляващ

  • 31 май 2026 | 16:26
  • 1157
  • 0
Пеко Баная: Дадох всичко от себе си за тази публика

Пеко Баная: Дадох всичко от себе си за тази публика

  • 31 май 2026 | 16:18
  • 1510
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Италия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Италия

  • 31 май 2026 | 16:06
  • 1422
  • 0
Марко Бедзеки ликува с емоционална победа в домашната си Гран При на Италия

Марко Бедзеки ликува с емоционална победа в домашната си Гран При на Италия

  • 31 май 2026 | 15:53
  • 8333
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Турци отмъкват трансферна цел на Левски

Турци отмъкват трансферна цел на Левски

  • 1 юни 2026 | 10:48
  • 7429
  • 27
България стартира с контролите срещу неудобен съперник

България стартира с контролите срещу неудобен съперник

  • 1 юни 2026 | 07:20
  • 7642
  • 27
Sportal.bg и БФС награждават най-големите футболни таланти - очаквайте на живо!

Sportal.bg и БФС награждават най-големите футболни таланти - очаквайте на живо!

  • 1 юни 2026 | 12:00
  • 4737
  • 1
Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

  • 1 юни 2026 | 09:59
  • 4036
  • 9
Левски преследва френски нападател

Левски преследва френски нападател

  • 1 юни 2026 | 08:02
  • 15694
  • 17
Бразилия избухна с разгром в първата контрола преди Световното

Бразилия избухна с разгром в първата контрола преди Световното

  • 1 юни 2026 | 02:28
  • 42160
  • 9