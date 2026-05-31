  • 31 май 2026 | 16:26
Хорхе Мартин: Марко днес беше впечатляващ

Хорхе Мартин нямаше сили, за да се бори със своя съотборник Марко Бедзеки по време на състезанието в Гран При на Италия, в което испанецът завърши на второто място.

След финала той поздрави съекипника си в Априлия и призна, че през целия уикенд на „Муджело“ му е липсвала увереност. Това най-вероятно се дължи на шестте падания, които той регистрира в рамките на четири дена по време на Гран При на Каталуния и официалния тест, който се проведе веднага след състезанието в Барселона преди две седмици.

Марко Бедзеки ликува с емоционална победа в домашната си Гран При на Италия
Марко Бедзеки ликува с емоционална победа в домашната си Гран При на Италия

„Много съм доволен. Отборът работни по невероятен начин през целия уикенд. Опитах се да си върна увереността, но страдах с това този уикенд. Трябва да продължим да работим, много съм благодарен на Априлия за свършеното. Марко днес беше впечатляващ, поздравявам го, защото за него със сигурност е специално да спечели на „Муджело“. Трябва да продължим с нашия прогрес“, каза Мартинатора.

Снимки: Gettyimages

