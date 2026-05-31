Марко Бедзеки: Мечтах за това откакто бях дете, чувството е страхотно

Марко Бедзеки спечели за първи път в своята кариера домашната си Гран При на Италия в MotoGP и заяви, че за него това е една сбъдната детска мечта.

Италианецът практически беше недостижим на „Муджело“ и напълно заслужено спечели пред домашната си публика. Разбираемо след края на състезанието той беше много емоционален, като обиколката му за прибиране в бокса продължи доста дълго, тъй като той искаше да се наслади максимално на всеки един момент от нея.

„Чувствам се невероятно, това е нещо, за което мечтах откакто бях дете. Да сбъдна тази мечта е нещо страхотно“, каза Бедзеки след финала, след което продължи своето изказване на майчиния си италиански език.

Снимки: Gettyimages