Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Марко Бедзеки: Мечтах за това откакто бях дете, чувството е страхотно

Марко Бедзеки: Мечтах за това откакто бях дете, чувството е страхотно

  • 31 май 2026 | 16:33
  • 405
  • 0
Марко Бедзеки: Мечтах за това откакто бях дете, чувството е страхотно

Марко Бедзеки спечели за първи път в своята кариера домашната си Гран При на Италия в MotoGP и заяви, че за него това е една сбъдната детска мечта.

Италианецът практически беше недостижим на „Муджело“ и напълно заслужено спечели пред домашната си публика. Разбираемо след края на състезанието той беше много емоционален, като обиколката му за прибиране в бокса продължи доста дълго, тъй като той искаше да се наслади максимално на всеки един момент от нея.

Марко Бедзеки ликува с емоционална победа в домашната си Гран При на Италия
Марко Бедзеки ликува с емоционална победа в домашната си Гран При на Италия

„Чувствам се невероятно, това е нещо, за което мечтах откакто бях дете. Да сбъдна тази мечта е нещо страхотно“, каза Бедзеки след финала, след което продължи своето изказване на майчиния си италиански език.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Класиране при пилотите в WRC след рали "Япония"

Класиране при пилотите в WRC след рали "Япония"

  • 31 май 2026 | 11:18
  • 1527
  • 0
Грязин: Натисках до самия финал, за да спечеля

Грязин: Натисках до самия финал, за да спечеля

  • 31 май 2026 | 11:07
  • 640
  • 0
Маркес е намерил просто доказателство за правилното си възстановяване след спринта

Маркес е намерил просто доказателство за правилното си възстановяване след спринта

  • 31 май 2026 | 11:07
  • 703
  • 0
Еванс: Страхотен уикенд за нас, рано е да говорим за шампионата

Еванс: Страхотен уикенд за нас, рано е да говорим за шампионата

  • 31 май 2026 | 10:40
  • 595
  • 0
Николай Грязин триумфира в WRC2, поведе в класирането за световната титла

Николай Грязин триумфира в WRC2, поведе в класирането за световната титла

  • 31 май 2026 | 10:22
  • 3818
  • 1
Елфин Еванс спечели за трети път рали „Япония“

Елфин Еванс спечели за трети път рали „Япония“

  • 31 май 2026 | 10:07
  • 1048
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо: Александър Димитров говори преди контролата с Черна гора

Очаквайте на живо: Александър Димитров говори преди контролата с Черна гора

  • 31 май 2026 | 17:23
  • 87
  • 0
Всичко вече е ясно: тежки съперници за ЦСКА, ако прескочи първия предварителен кръг в ЛЕ

Всичко вече е ясно: тежки съперници за ЦСКА, ако прескочи първия предварителен кръг в ЛЕ

  • 31 май 2026 | 14:41
  • 21007
  • 91
Арсенал излезе на парад (гледайте на живо)

Арсенал излезе на парад (гледайте на живо)

  • 31 май 2026 | 16:37
  • 3497
  • 7
Нареси и Алмейда приключиха с Лудогорец

Нареси и Алмейда приключиха с Лудогорец

  • 31 май 2026 | 11:04
  • 19561
  • 22
Христо Янев: Никога не съм взимал решения срещу интересите на ЦСКА

Христо Янев: Никога не съм взимал решения срещу интересите на ЦСКА

  • 31 май 2026 | 12:51
  • 7544
  • 48
Започна втората седмица на "Ролан Гарос"

Започна втората седмица на "Ролан Гарос"

  • 31 май 2026 | 14:24
  • 6470
  • 2