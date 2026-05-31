Очаквайте на живо: Гран При на Италия в MotoGP

Сезон 2026 в MotoGP продължава с една от най-зрелищните надпревари в календара на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, а именно Гран При на Италия на „Муджело“. От полпозишъна в Тоскана днес ще потегли лидерът в генералното класиране Марко Бедзеки, който ще раздели първата редица с още двама пилоти с Априлия – победителят от спринта Раул Фернандес и Хорхе Мартин.

Зад тях на втория ред ще застанат завръщащият се на старта световен шампион Марк Маркес, Фермин Алдегер и Франческо Баная. На третата редица ще се наредят победителят от последното състезание в Каталуния Фабио Ди Джанантонио, Диого Морейра и Франко Морбидели, а топ 10 на старта ще оформи Педро Акоста.

Състезанието за Гран При на Италия, седми кръг за сезон 2026 в MotoGP, започва в 15:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

