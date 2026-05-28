Наполи и Алегри си стиснаха ръцете, постигнато е споразумение

Масимилиано Алегри ще е новият треньор на Наполи, съобщават медиите в Италия, както и трансферните експерти Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио. Доскорошният наставник на Милан е постигнал съгласие с президента на "партенопеите" Аурелио Де Лаурентис и ще е наследникът на Антонио Конте.

Очаква се 58-годишният специалист да подпише контракт за две години. Единствената останала пречка за новата работа на Алегри е официалното прекратяване на договора му с „росонерите“, което обаче ще е просто формалност.

🚨 BREAKING: Massimiliano Allegri as new Napoli head coach, here we go! 🔵💣



Former AC Milan manager accepts all the conditions offered by Napoli and he will sign in shortly.



Deal done. 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/fhwxsEftT0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026

Специалистът имаше споразумение с Милан до 2027 г., но бе уволнен, тъй като не успя да класира тима в Шампионската лига. Назначението му в Неапол е добра новина за миланския гранд, който така ще спести около 5,2 млн. евро нетно, колкото иначе трябваше да плаща на треньора до края на контракта му.

Алегри вече беше "ухажван" от Наполи през 2019 г., но тогава до споразумение не се стигна. В Неапол той ще се събере отново със спортния директор Джовани Мана, с когото работиха заедно в Ювентус. Любопитен факт е, че Алегри е и бивш футболист на Наполи през сезон 1997/1998 г., когато записва 7 мача и нито един гол в първенството. Тогава отборът изпада в Серия Б.

Accordo tra @SSCNapoli e Massimiliano Allegri: contratto biennale. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 28, 2026

Вариант за Наполи бе и Винченцо Италиано, който днес напусна Болоня, но по всичко изглежда, че Алегри е предпочитаната опция.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago