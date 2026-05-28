Наполи и Алегри си стиснаха ръцете, постигнато е споразумение

  • 28 май 2026 | 19:57
Масимилиано Алегри ще е новият треньор на Наполи, съобщават медиите в Италия, както и трансферните експерти Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио. Доскорошният наставник на Милан е постигнал съгласие с президента на "партенопеите" Аурелио Де Лаурентис и ще е наследникът на Антонио Конте.

Очаква се 58-годишният специалист да подпише контракт за две години. Единствената останала пречка за новата работа на Алегри е официалното прекратяване на договора му с „росонерите“, което обаче ще е просто формалност.

Специалистът имаше споразумение с Милан до 2027 г., но бе уволнен, тъй като не успя да класира тима в Шампионската лига. Назначението му в Неапол е добра новина за миланския гранд, който така ще спести около 5,2 млн. евро нетно, колкото иначе трябваше да плаща на треньора до края на контракта му.

Алегри вече беше "ухажван" от Наполи през 2019 г., но тогава до споразумение не се стигна. В Неапол той ще се събере отново със спортния директор Джовани Мана, с когото работиха заедно в Ювентус. Любопитен факт е, че Алегри е и бивш футболист на Наполи през сезон 1997/1998 г., когато записва 7 мача и нито един гол в първенството. Тогава отборът изпада в Серия Б.

Вариант за Наполи бе и Винченцо Италиано, който днес напусна Болоня, но по всичко изглежда, че Алегри е предпочитаната опция.

Снимки: Imago

