Греъм Арнолд обяви състава на Ирак за Мондиал 2026

Селекционерът на националния отбор по футбол на Ирак Греъм Арнолд обяви 26-те си избраници за състава, който ще пътува за Световното първенство в Северна Америка. Австралийският наставник ще разчита до голяма степен на групата, която си осигури класиране за Мондиала посредством междуконтиненталните плейофи, побеждавайки Боливия във финала с 2:1.

Опитният нападател Аймен Хюсейн ще води атаката на Ирак, в която са още Али Ал-Хамади от английския Ипсуич Таун, както и талантлитвите младежи Али Джасим и Юсеф Амин. Полузащитата на състава на Греъм Арнолд притежава завиден опит в европейските първенства и включва Зидан Икбал от нидерландския Утрехт, Аймар Шер от норвежкия Сарпсборг и Кевин Якоб от датския шампион Орхус, който отбеляза гола на сезона в първенството на Дания.

Най-забележимото отсъствие е това на Дарио Наамо, който е незаменима част на отбраната на елитния шотландски Дънди Юнайтед. Десният бек не беше включен в състава, въпреки че наскоро смени спортната си националност, избирайки да се състезава за Ирак, вместо за Финландия, където прекара юношеската си кариера.

Отборът на Ирак ще участва на голям форум за пръв път от 40 години, след като за последно игра на Мондиал 1986 в Мексико, където отпадна в груповата фаза. В тазгодишното издание азиатската страна е в тежката група I с Франция, Норвегия и Сенегал.

Състав на Ирак за Мондиал 2026:



Вратари: Фахад Талиб (Ал-Талаба), Джалал Хасан (Ал-Завраа), Ахмед Басил (Ал-Шорта)

Защитници: Хюсеин Али (Погон Шчечин), Манаф Юнис (Ал-Шорта), Заид Тахсеен (Пахтакор), Ребин Сулака (Порт ФК), Акам Хашем (Ал-Завраа), Мерхас Доски (Виктория Пилзен), Ахмед Яхия (Ал-Шорта), Заид Исмаил (Ал-Талаба), Франс Путрос (Персиб Бандунг), Мустафа Саадун (Ал-Шорта)

Полузащитници: Амир Ал-Амари (Краковия), Кевин Якоб (Орхус), Зидан Икбал (Утрехт), Аймар Шер (Сарпсборг), Ибрахим Байеш (Ал-Дафра), Ахмед Касим (Нешвил), Юсеф Амин (АЕК Ларнака), Марко Фаржи (Венеция)

Нападатели: Али Джасим (Ал-Наджма), Али Ал-Хамади (Лутън Таун), Али Юсиф (Ал-Завраа), Аймен Хюсеин (Ал-Карма), Моханад Али (Диба)

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google