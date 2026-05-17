Ирак се готви за най-трудната група на Мондиала

Старши треньорът на националния тим по футбол на Ирак Греъм Арнолд заяви, че очаква отборът му да покаже запазената марка „борбен манталитет“ на Мондиал 2026 следващия месец, след като се класира за финалите за първи път от 1986 година насам.

Попадайки в Група I заедно с Норвегия, Франция и Сенегал, Арнолд я определи като „най-трудната група на Световното първенство“.

„Работим заедно като семейство и отиваме на Световното първенство, вярвайки, че можем да накараме Ирак да се гордее“, каза Арнолд, цитиран от агенция „Ройтерс“.

Ирак започва кампанията си срещу Норвегия на 16 юни, преди да се изправи срещу подгласника от 2022 година Франция на 22 юни и срещу Сенегал четири дни по-късно.

„Насочили сме концентрацията си към Норвегия и се готвим за този мач. След това ще се изправим срещу най-добрия отбор в света - Франция и това ще бъде страхотно преживяване. Това, което очаквам от иракските момчета, е борбен манталитет - ние се борим за всяка минута“, коментира още Греъм Арнолд.

Азиатските шампиони от 2007 година ще продължат подготовката си с приятелски мачове срещу Андора в Жирона на 29 май и Испания на 4 юни.

