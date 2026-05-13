Петима иракски национали са получили отказ за американски визи преди Мондиал 2026

Съединените щати са отказали визи на петима иракски футболни национали, планирани за участие в представителния тим на страната за Световното първенство през лятото, заяви членът на Иракската федерация по футбол Галеб ал-Замели пред Shafaq News.

Американски визи са отказани на Ибрахим Байеш, Моханад Али, Заид Тахсин, Хайдер Абдулкарим и Али ал-Хамади.

Причините за отказа са неизвестни, а според информациите от Ирак се е свързали с международната футболна централа (ФИФА) в опит да бъде намерено бързо решение.

Ирак попадна в "групата на смъртта" със съставите на Франция, Сенегал и Норвегия. Иракчаните трябва да изиграят първите си два мача във Фоксбъроу и Филаделфия (САЩ), а последната им среща от груповата фаза е насрочена за Торонто (Канада).

Мондиал 2026 ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико.