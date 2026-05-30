Мартин Сурилов поведе с две спечелени отсечки в рали „Дряново“

Последният рали шампион на България Мартин Сурилов (навигатор Ханко Хинков, Ситроен С3 Rally2) поведе в рали „Дряново“, след като спечели двете съботни отсечки.

Сурилов спечели първото минаване на „Царева ливада“ (14,24 км) с време 8.08,3 минути, а при второто минаване подобри времето си с 2,1 секунди.

"Всичко е наред. Успешно успяхме да увеличим темпото и като цяло нямаме драми", заяви в края на деня Сурилов, цитиран от пресцентъра на състезанието.

След първите две отсечи Сурилов и Хинов водят с аванс от 22,1 секунди пред миналогодишните победители в ралито Антон Титов/Алесандър Спиров (Хюндай i20N Rally2). Третото място заемат Никола Мишев и Ангел Башкехайов (Шкода Фабия Rally2 Evo), като те са на 1,8 секунди от Титов и Спиров и утре се очертава интересна битка за местата на подиума.

Двата екипажа записаха по едно второ и едно трето място днес, като Титов и Спиров започнаха състезанието на трето място, но във втората отсечка излязоха втори.

Лидерите в клас НС2 Тодор Атанасов/Борис Иванов (ВАЗ 2018) заемат четвъртото място в генералното класиране, като са само на 1,3 секунди пред водачите в RC5 Динко Иванов/Живко Желев (Рено Клио Rally5).

Оспорван двубой се получи и 6-ото място в генералното класира – Петър Йорданов и Любка Йорданова (Рено Клио Rally5) са шести след първите два етапа, но имат само 2 секунди аванс пред Живко Желязков/Явор Любенов (Ситроен С2).

Днес екипажите имаха възможност да карат на отлично подготвено и сухо трасе, а второто минаване на „Царева ливада“ се забави заради алергична реакция на зрител на отсечката и организаторът прати линейка в отсечката.

Утре рали „Дряново“, което е първи кръг от рали шампионата на България за 2026, продължава с 4 отсечки – две минавания на новия етап „Трявна“ (12 км) и две минавания на „Дряново“ (14,40 км).

Снимки: Deni Pavlova Photography/АФБ

