  • 31 май 2026 | 16:18
Пеко Баная: Дадох всичко от себе си за тази публика

Франческо Баная успя да се пребори за място на подиума в домашната си Гран При на Италия, побеждавайки с едва 0.034 секунди Ай Огура в битката за третата позиция на „Муджело“.

След финала пилотът на Дукати каза, че е дал всичко от себе си заради многохилядната публика, която го подкрепяше в Тоскана. Той също така обясни, че в последните турове е имал сериозни проблеми със сцепление в задната гума на неговия мотор.

Марко Бедзеки ликува с емоционална победа в домашната си Гран При на Италия

„Дадох всичко от себе си за тази публика. Беше много трудно, защото в последните обиколки страдах много със сцеплението в задната гума. Видях, че пилотите на Априлия вършат фантастична работа, опитах се да не оставя място за Ай. Благодаря на всички, благодаря на моя отбор, той свърши страхотна работа и наистина заслужава този резултат“, заяви двукратният световен шампион.

Снимки: Gettyimages

