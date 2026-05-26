  Мартин Сурилов: Готови сме за старт след 6-месечен ремонт

Мартин Сурилов: Готови сме за старт след 6-месечен ремонт

  • 26 май 2026 | 14:10
Последният рали шампион на България Мартин Сурилов потвърди, че ще стартира в рали “Дряново”, първи кръг от националния рали шампионат този уикенд. В последните години Сурилов се състезава в рали шампионата на Румъния, където се бори за титлата на асфалт срещу многократния първенец на северната ни съседка Симоне Темпестини.

“Да, готови сме за старт, направихме един последен тест - потвърди за Sportal.bg Мартин, който преди броени дни представи новата цветова схема на колата си. - Последни щрихи от подготовката, но като почне състезанието ще разберем как сме се справили.

Пламен Иванов: Ще има рали "Дряново 2026"

“Нашият ремонт на автомобила продължи 6 месеца след последното ни участие в Румъния, където паднахме от един мост, но не мога да симулирам състезателни условия, така че от първата отсечка ще видим къде сме. Надявам се, че ще стане хубаво и оспорвано състезание.”

Зрелищна катастрофа извади Мартин Сурилов от рали „Арджеш"

Миналата година рали “Дряново” се оказа единственото състезание от дисциплината, което се проведе, а сега с него стартира календара за сезон 2026 в ралитата.

