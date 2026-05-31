Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Италия

С победата си в Гран При на Италия Марко Бедзеки увеличи своя аванс на върха на генералното класиране в MotoGP, в което той води със 17 точки пред съотборника си в Априлия Хорхе Мартин.

Марко Бедзеки – 173 точки Хорхе Мартин – 156 Фабио Ди Джанантонио – 134 Педро Акоста – 103 Ай Огура – 92 Раул Фернандес – 88 Франческо Баная – 82 Марк Маркес – 71 Алекс Маркес – 67 Фермин Алдегер – 58 Лука Марини – 46 Брад Биндър – 42 Енеа Бастианини – 39 Франко Морбидели – 38 Фабио Куартараро – 37 Йоан Зарко – 34 Диого Морейра – 23 Жоан Мир – 15 Алекс Ринс – 9 Маверик Винялес – 5 Аугусто Фернандес – 4 Топрак Разгтлиоглу – 4 Джак Милър – 3 Йонас Фолгер – 0 Микеле Пиро – 0 Кал Кръчлоу – 0 Лоренцо Савадори – 0

