Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Италия

  • 31 май 2026 | 16:06
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Италия

С победата си в Гран При на Италия Марко Бедзеки увеличи своя аванс на върха на генералното класиране в MotoGP, в което той води със 17 точки пред съотборника си в Априлия Хорхе Мартин.

Марко Бедзеки ликува с емоционална победа в домашната си Гран При на Италия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Италия:

  1. Марко Бедзеки – 173 точки

  2. Хорхе Мартин – 156

  3. Фабио Ди Джанантонио – 134

  4. Педро Акоста – 103

  5. Ай Огура – 92

  6. Раул Фернандес – 88

  7. Франческо Баная – 82

  8. Марк Маркес – 71

  9. Алекс Маркес – 67

  10. Фермин Алдегер – 58

  11. Лука Марини – 46

  12. Брад Биндър – 42

  13. Енеа Бастианини – 39

  14. Франко Морбидели – 38

  15. Фабио Куартараро – 37

  16. Йоан Зарко – 34

  17. Диого Морейра – 23

  18. Жоан Мир – 15

  19. Алекс Ринс – 9

  20. Маверик Винялес – 5

  21. Аугусто Фернандес – 4

  22. Топрак Разгтлиоглу – 4

  23. Джак Милър – 3

  24. Йонас Фолгер – 0

  25. Микеле Пиро – 0

  26. Кал Кръчлоу – 0

  27. Лоренцо Савадори – 0

Снимки: Sportal.bg

