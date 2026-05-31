С победата си в Гран При на Италия Марко Бедзеки увеличи своя аванс на върха на генералното класиране в MotoGP, в което той води със 17 точки пред съотборника си в Априлия Хорхе Мартин.
Марко Бедзеки ликува с емоционална победа в домашната си Гран При на Италия
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Италия:
Марко Бедзеки – 173 точки
Хорхе Мартин – 156
Фабио Ди Джанантонио – 134
Педро Акоста – 103
Ай Огура – 92
Раул Фернандес – 88
Франческо Баная – 82
Марк Маркес – 71
Алекс Маркес – 67
Фермин Алдегер – 58
Лука Марини – 46
Брад Биндър – 42
Енеа Бастианини – 39
Франко Морбидели – 38
Фабио Куартараро – 37
Йоан Зарко – 34
Диого Морейра – 23
Жоан Мир – 15
Алекс Ринс – 9
Маверик Винялес – 5
Аугусто Фернандес – 4
Топрак Разгтлиоглу – 4
Джак Милър – 3
Йонас Фолгер – 0
Микеле Пиро – 0
Кал Кръчлоу – 0
Лоренцо Савадори – 0
