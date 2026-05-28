Рали “Дряново” обещава оспорвана битка за победата

Три екипажа с Rally2 автомобили са фаворитите за победата в рали “Дряново” този уикенд, като състезанието е първи кръг от рали шампионата на България. В списъка със заявки за надпреварата, публикуван вчера, влизат 16 екипажа.

С №1 ще стартират миналогодишните победители Антон Митов/Александър Спиров (Хюндай i20 Rally2), а срещу тях ще гледаме Никола Мишев/Ангел Башкехайов (Шкода Фабия Rally2 Evo) и последния рали шампион на България Мартин Сурилов (навигатор Ханко Хинков, Ситроен С3 Rally2).

Състезанието и етапите му вече са добре познати на повечето екипажи, като ралито се отличава с бързи и технични отсечки, в които грешките обикновено струват скъпо.

Миналогодишната сензация в рали “Дряново” Александър Томов (навигатор Еди Сивов, Рено Клио Rally3) отново ще се бори за челно класиране в генералното подреждане, като двамата са единственият екипаж, заявен в RC3.

Феновете ще могат да видят по етапите и трикратната европейска шампионка Екатерина Стратиева (навигатор Георги Аврамов, Опел Корса, RC4), а фаворит в НС1 е Тодор Атанасов (навигатор Борис Иванов, ВАЗ 2018).

Официалното откриване на състезанието е в събота в 14:30 часа пред хотел “Форум Спорт Палас” в Дряново, а в 16:30 и 17:50 часа са двете минавания на етапа “Царева ливада” (14,24 км).

В неделя се карат две отсечки по два пъти - новата “Трявна” (12 км) в 9:30 и 10:50 часа и “Дряново” (14,40 км) в 13:20 и 14:30 часа.

Снимка: Пресцентър на рали "Дряново"

