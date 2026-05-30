  Борещият се за бъдещето си в MotoGP Раул Фернандес спечели спринта на "Муджело"

Борещият се за бъдещето си в MotoGP Раул Фернандес спечели спринта на "Муджело"

  • 30 май 2026 | 16:30
Раул Фернандес, който се бори за своето бъдеще в MotoGP, записа много важен успех в битката си за оставане в кралския клас, след като триумфира в спринтовата надпревара на пистата „Муджело“ в Италия.

Испанският пилот на Тракхаус Априлия стартира от средата на първата редица и след първия завой запази втората си позиция зад Марк Маркес, който беше много агресивен с спирането за първата крива и спечели три места. Още в третия завой на надпреварата обаче Фернандес успя да изпревари световния шампион, за да поведе пред Хорхе Мартин, който също успя да мине пред Маркес.

До финала на дистанцията от 11 обиколки двамата бяха в своя собствена лига, като разликата между тях в нито един момент не надхвърли границата от една секунда. Въпреки това Мартин в нито един момент не успя да се доближи достатъчно до своя съперник, за да го атакува и така победата стана притежание на Фернандес.

При минаването покрай карирания флаг в края на състезанието пилотът на Тракхаус Априлия спечели с аванс от 1.2 секунди пред Мартин, след като Мартинатова върна газта в самия край. Трети завърши Фабио Ди Джанантонио с VR46 Дукати, а зад него на четвъртото място остана лидерът в генералното класиране Марко Бедзеки, чийто спринт беше провален още в първата обиколка.

Италианецът стартира от полпозишъна, но беше много предпазлив в първия завой, в който загуби цели четири позиции, след което беше изпреварен и от Ди Джанантонио в средата на първия тур, за да се озове на шестото място. Впоследствие обаче той успя да навакса две от загубените позиции, изпреварвайки първо Маркес, а след това и новобранеца Диого Морейра.

След като беше начело в първите два завоя световният шампион Маркес финишира пети пред Фермин Алдегер, Франческо Баная, Ай Огура и Педро Акоста, които допълниха зоната на точките. След силното начало, което го изведе на третото място, Морейра потъна в класирането и завърши едва 13-ти в спринта на „Муджело“.

В генералното класиране Бедзеки остава начело с актив от 148 точки и аванс от 12 пред Мартин. Тройката с пасив от 25 пункта спрямо лидера допълва Ди Джанантонио, а днешният победител Фернандес е пети с 80 точки на своята сметка.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Муджело"
Състезанието за Гран При на Италия, седми кръг за сезон 2026 в MotoGP, е предвидено за утре (31 май) от 15:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Снимки: Gettyimages

