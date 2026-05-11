  Sportal.bg
  Моторни спортове
Загуби ли Маркес шансове да се бори за титлата в MotoGP през 2026 година?

  • 11 май 2026 | 14:23
През 2025 година Марк Маркес направи един изключителен сезон в MotoGP, в който испанецът напълно заслужено стана световен шампион, след като спечели 11 състезания и 14 спринта в 18-те състезателни уикенда, в които той участва.

След дълго и мъчително чакане Хорхе Мартин отново е победител в MotoGP
Настоящата кампания обаче не се развива никак добре за заводският пилот на Дукати, който след първите пет уикенда за годината има само две спринтови победи и нито един подиум в основните състезания. На този етап от шампионата Маркес вече изостава със 71 точки от лидера в генералното класиране Марко Бедзеки, а този него пасив практически е сигурно, че ще се увеличи в Барселона в края на тази седмица.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Франция
Както е известно Маркес ще пропусне Гран При на Каталуния заради контузията на дясното стъпало, която получи при падането си в края на съботния спринт в Льо Ман. Неговата надежда е той да се завърне на стартовата решетка по време на Гран При на Италия на „Муджело“ в края на месеца, но на този етап това не е никак сигурно. Дори обаче Маркес да участва в домашния уикенд на Дукати, неговите шансове да се бори за титлата през 2026 година вече изглеждат минимални.

Успешната двойна операция за Марк Маркес
От една страна се вижда, че в момента Априлия разполага с по-добрия мотор, което позволява на Бедзеки и Хорхе Мартин да записват силни резултати всяка седмица. От друга пък догодина в MotoGP влизат нови правила и не е ясно дали от Дукати ще инвестират много средства в наваксването на изоставането си, или по-скоро ще „жертват“ сезон 2026, за да се фокусират върху подготовката си за сезон 2027. Всички тези фактори ни навеждат на мисълта, че по-скоро Маркес няма да бъде част от сметките за титлата през тази година.

Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP
Снимки: Gettyimages

