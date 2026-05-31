Ще успее ли Марко Бедзеки да се върне на пътя на победата пред родна публика?

  • 31 май 2026 | 08:02
Марко Бедзеки започна сезон 2026 в MotoGP с три поредни победи в Тайланд, Бразилия и Съединените щати, след което обаче последваха две втори и едно четвърто място в състезанията в Испания, Франция и Каталуния.

Днес заводският пилот на Априлия ще се опита да се върне на пътя на победата пред родната си публика по време на Гран При на Италия на „Муджело“. Представителят на домакините ще стартира от полпозишъна, който е негов едва втори през сезона след този от откриващия кръг в Тайланд.

Историческа обиколка донесе полпозишъна на Марко Бедзеки в Италия

До него на първата редица ще застанат победителят от вчерашния спринт Раул Фернандес с Тракхаус Априлия и вторият заводски пилот на Априлия Хорхе Мартин. Това е първият случай в историята, в който марката от Ноале ще окупира изцяло първия ред на стартовата решетка в състезание от MotoGP.

От втория ред ще тръгнат три мотора на другия италиански производител – Дукати, който за първи път от 2011 година насам няма да има нито една машина на първата редица на „Муджело“. На втория ред днес ще застанат световният шампион Марк Маркес, Фермин Алдегер и Франческо Баная. На третата редица ще се подредят победителят от последното състезание в Каталуния Фабио Ди Джанантонио, Диого Морейра и Франко Морбидели.

Състезанието за Гран При на Италия, седми кръг за сезон 2026 в MotoGP, стартира днес в 15:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP
