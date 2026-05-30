  Фабио Ди Джанантонио: Карах чисто и прецизно и отново съм на подиума

Фабио Ди Джанантонио: Карах чисто и прецизно и отново съм на подиума

Фабио Ди Джанантонио оглави класирането във всяка една от тренировъчните сесии на „Муджело“, но направо много разочароваща квалификация преди Гран При на Италия, в която се класира едва седми.

Въпреки тази си по-задна стартова позиция пилотът на VR46 Дукати успя да стигне до подиума в днешния спринт в Тоскана, в който той завърши на третото място. След финала късата надпревара на „Муджело“ Ди Джанантонио заяви, че за него е много важно да бъде на подиума пред домашната си публика и обясни, че е сторил това с много чисто и прецизно каране.

„Супер щастлив съм, много по-щастлив, отколкото резултатът предполага. Третото място е добър резултат, но аз направих невероятна първа обиколка, карах много чисто и прецизно и отново съм на подиума. Това е супер важно за мен, да съм на подиума пред родната ми публика, благодаря на феновете“, каза Ди Джанантонио.

Снимки: Gettyimages

