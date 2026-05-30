  3. Раул Фернандес: От "Херес" насам в отбора работим отлично

  • 30 май 2026 | 17:18
  • 123
  • 0
Раул Фернандес спечели една много важна победа в битката си да запази мястото си в MotoGP и след края на сезон 2026, след като триумфира в спринта на „Муджело“.

След финала испанецът беше облят от емоции и не успя да намери много думи по време на своето телевизионно интервю. Той единствено каза, че е много щастлив и добави, че от Гран При на Испания на „Херес“ преди малко повече от месец в екипа на Тракхаус Априлия работят отлично.

„Чувствам се супер щастлив, не мога да намеря точните думи. Благодаря на отбора. От „Херес“ насам ние вършим страхотна работа. Вчера и днес имахме добро темпо, чувствам се комфортно върху мотора и просто карам. Благодаря на всички в отбора. Утре ще се опитам отново“, заяви Фернандес.

Снимки: Gettyimages

