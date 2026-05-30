Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Муджело"

Марко Бедзеки запази първото си място в генералното класиране в MotoGP и след спринта на „Муджело“, в който италианецът завърши на четвъртото място.

Така той увеличи своя актив на 148 точки и води с 12 пред съотборника си в Априлия Хорхе Мартин, който финишира втори в късата надпревара в Тоскана. Тройката с пасив от 25 пункта спрямо лидера оформя завършилият трети на „Муджело“ Фабио Ди Джанантонио, а победителят от спринта в Италия Раул Фернандес заема петата позиция с 80 точки на своята сметка.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Муджело“:

Марко Бедзеки – 148 точки Хорхе Мартин – 136 Фабио Ди Джанантонио – 123 Педро Акоста – 93 Раул Фернандес – 80 Ай Огура – 79 Алекс Маркес – 67 Франческо Баная – 66 Марк Маркес – 62 Фермин Алдегер – 51 Лука Марини – 43 Енеа Бастианини – 39 Фабио Куартараро – 37 Брад Биндър – 37 Франко Морбидели – 36 Йоан Зарко – 34 Диого Морейра – 17 Жоан Мир – 11 Алекс Ринс – 9 Маверик Винялес – 5 Аугусто Фернандес – 4 Топрак Разгатлиоглу – 4 Джак Милър – 4 Йонас Фолгер – 0 Микеле Пиро – 0 Кал Кръчлоу – 0 Лоренцо Савадори – 0

