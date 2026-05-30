Марко Бедзеки запази първото си място в генералното класиране в MotoGP и след спринта на „Муджело“, в който италианецът завърши на четвъртото място.
Така той увеличи своя актив на 148 точки и води с 12 пред съотборника си в Априлия Хорхе Мартин, който финишира втори в късата надпревара в Тоскана. Тройката с пасив от 25 пункта спрямо лидера оформя завършилият трети на „Муджело“ Фабио Ди Джанантонио, а победителят от спринта в Италия Раул Фернандес заема петата позиция с 80 точки на своята сметка.
Борещият се за бъдещето си в MotoGP Раул Фернандес спечели спринта на "Муджело"
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Муджело“:
Марко Бедзеки – 148 точки
Хорхе Мартин – 136
Фабио Ди Джанантонио – 123
Педро Акоста – 93
Раул Фернандес – 80
Ай Огура – 79
Алекс Маркес – 67
Франческо Баная – 66
Марк Маркес – 62
Фермин Алдегер – 51
Лука Марини – 43
Енеа Бастианини – 39
Фабио Куартараро – 37
Брад Биндър – 37
Франко Морбидели – 36
Йоан Зарко – 34
Диого Морейра – 17
Жоан Мир – 11
Алекс Ринс – 9
Маверик Винялес – 5
Аугусто Фернандес – 4
Топрак Разгатлиоглу – 4
Джак Милър – 4
Йонас Фолгер – 0
Микеле Пиро – 0
Кал Кръчлоу – 0
Лоренцо Савадори – 0
Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg