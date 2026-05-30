Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Муджело"

Марко Бедзеки запази първото си място в генералното класиране в MotoGP и след спринта на „Муджело“, в който италианецът завърши на четвъртото място.

Така той увеличи своя актив на 148 точки и води с 12 пред съотборника си в Априлия Хорхе Мартин, който финишира втори в късата надпревара в Тоскана. Тройката с пасив от 25 пункта спрямо лидера оформя завършилият трети на „Муджело“ Фабио Ди Джанантонио, а победителят от спринта в Италия Раул Фернандес заема петата позиция с 80 точки на своята сметка.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Муджело“:

  1. Марко Бедзеки – 148 точки

  2. Хорхе Мартин – 136

  3. Фабио Ди Джанантонио – 123

  4. Педро Акоста – 93

  5. Раул Фернандес – 80

  6. Ай Огура – 79

  7. Алекс Маркес – 67

  8. Франческо Баная – 66

  9. Марк Маркес – 62

  10. Фермин Алдегер – 51

  11. Лука Марини – 43

  12. Енеа Бастианини – 39

  13. Фабио Куартараро – 37

  14. Брад Биндър – 37

  15. Франко Морбидели – 36

  16. Йоан Зарко – 34

  17. Диого Морейра – 17

  18. Жоан Мир – 11

  19. Алекс Ринс – 9

  20. Маверик Винялес – 5

  21. Аугусто Фернандес – 4

  22. Топрак Разгатлиоглу – 4

  23. Джак Милър – 4

  24. Йонас Фолгер – 0

  25. Микеле Пиро – 0

  26. Кал Кръчлоу – 0

  27. Лоренцо Савадори – 0

