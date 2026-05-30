Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хорхе Мартин: Прецених, че точките са по-важни от риска от падане

Хорхе Мартин: Прецених, че точките са по-важни от риска от падане

  • 30 май 2026 | 17:11
  • 165
  • 0
Хорхе Мартин: Прецених, че точките са по-важни от риска от падане

Хорхе Мартин заяви след края на спринта на „Муджело“, в който той завърши втори зад победителя Раул Фернандес, че към края на дистанцията от 11 обиколки е преценил, че точките за второто място са по-важни от риска от падане в борбата за победата.

Мартинатора обясни, че е имал трудности в мръсния въздух зад Фернандес, което е правело много трудно за него да се движи в близост до пилота на Тракхаус Априлия. Именно поради тази причина заводският пилот на Априлия е преценил, че е по-добре да заложи на сигурното и да вземе деветте точки, които се полагат за второто място в спринта.

Борещият се за бъдещето си в MotoGP Раул Фернандес спечели спринта на "Муджело"
Борещият се за бъдещето си в MotoGP Раул Фернандес спечели спринта на "Муджело"

„Със сигурност отборът му свърши добра работа. Нашата цел е ние да не спираме да се подобряваме. Вчера беше трудно, но ние знаехме, че нашият потенциал винаги е за подиума. Винаги се опитваме да се борим за него, това беше моята цел. Днес се чувствах добре, когато се доближаваха до Раул, ставаше трудно. В крайна сметка прецених, че точките са по-важни от едно падане, така че да, аз дадох всичко от себе си, Раул беше впечатляващ, трябва да поздравя Тракхаус за свършената работа. Априлия се подобрява много, така че трябва да сме наистина благодарни“, обясни Мартинатора.

Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Разследването на причината за повредата на Ръсел ще отнеме няколко месеца

Разследването на причината за повредата на Ръсел ще отнеме няколко месеца

  • 30 май 2026 | 11:36
  • 2138
  • 1
Хорхе Мартин счупи рекорда за максимална скорост в MotoGP, вдигайки близо 370 км/ч

Хорхе Мартин счупи рекорда за максимална скорост в MotoGP, вдигайки близо 370 км/ч

  • 30 май 2026 | 11:23
  • 6005
  • 0
Оливър Солберг отпадна от рали "Япония" след поредна грешка през сезона

Оливър Солберг отпадна от рали "Япония" след поредна грешка през сезона

  • 30 май 2026 | 10:26
  • 1832
  • 1
В Канада Ред Бул сложи край на двугодишна суша

В Канада Ред Бул сложи край на двугодишна суша

  • 30 май 2026 | 10:08
  • 3706
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP

  • 30 май 2026 | 08:17
  • 6383
  • 0
Какви са условията, за да остане Ферари в Льо Ман?

Какви са условията, за да остане Ферари в Льо Ман?

  • 29 май 2026 | 19:28
  • 1130
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

  • 30 май 2026 | 14:19
  • 26482
  • 53
Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

  • 30 май 2026 | 13:41
  • 20150
  • 140
Левски се раздели с още един играч

Левски се раздели с още един играч

  • 30 май 2026 | 14:10
  • 13481
  • 27
Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

  • 30 май 2026 | 12:00
  • 9773
  • 0
Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

  • 30 май 2026 | 07:00
  • 18921
  • 69
Анчелоти обяви дали ще смени Неймар в състава за Световното

Анчелоти обяви дали ще смени Неймар в състава за Световното

  • 30 май 2026 | 16:28
  • 3928
  • 1