Хорхе Мартин: Прецених, че точките са по-важни от риска от падане

Хорхе Мартин заяви след края на спринта на „Муджело“, в който той завърши втори зад победителя Раул Фернандес, че към края на дистанцията от 11 обиколки е преценил, че точките за второто място са по-важни от риска от падане в борбата за победата.

Gave it a good go but still 9 important points for @88jorgemartin 💪#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/49vuIsQRBo — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 30, 2026

Мартинатора обясни, че е имал трудности в мръсния въздух зад Фернандес, което е правело много трудно за него да се движи в близост до пилота на Тракхаус Априлия. Именно поради тази причина заводският пилот на Априлия е преценил, че е по-добре да заложи на сигурното и да вземе деветте точки, които се полагат за второто място в спринта.

„Със сигурност отборът му свърши добра работа. Нашата цел е ние да не спираме да се подобряваме. Вчера беше трудно, но ние знаехме, че нашият потенциал винаги е за подиума. Винаги се опитваме да се борим за него, това беше моята цел. Днес се чувствах добре, когато се доближаваха до Раул, ставаше трудно. В крайна сметка прецених, че точките са по-важни от едно падане, така че да, аз дадох всичко от себе си, Раул беше впечатляващ, трябва да поздравя Тракхаус за свършената работа. Априлия се подобрява много, така че трябва да сме наистина благодарни“, обясни Мартинатора.

Снимки: Gettyimages