Грязин в люта битка с испански ас за първото място в WRC2

Българският пилот Николай Грязин (навигатор Константин Александров, Ланча) води оспорвана битка с испанския асфалтов ас Алехандро Кахон (Тойота) за първото място в WRC2 в първия ден на рали „Япония“, 7 кръг от сезона в WRC.
В края на деня Кахон завърши първи в WRC2, на 8,3 секунди пред Грязин.
Кахон атакува още в първата отсека „Асуке“ и поведе, като избра меките сликове, за разлика от другите фаворити в WRC2. Това се оказа правилното решение и той взе аванс от 8 секунди, като демонстрира скорост като тази, с която спечели миналата година в WRC2 в Япония.
Грязин веднага отговори в първото минаване на „Тунелът Исегами“ – първо време, с аванс от 16,5 секунди пред Кахон в отсечката с дължина 24,29 км. Тук асфалтът все още беше влажен и различните нива на сцепление дадоха осигуриха първите големи разлики в колоната.
Кахон успя да намали разликата в последната сутрешна отсечка „Инабу-Шитара“, а при второто минаване на „Асуке“ си върна първата позиция.
Грязин отново беше по-бърз в „Тунелът Исегами“, но вече беше по-сухо и той не успя да натрупа аванс, като след този етап българският пилот водеше на испанеца само с 1 секунда.
В последната отсечка за деня дойде най-силната атака на Кахон – той изпревари Грязин с 9,3 секунди и завърши петъка с аванс от 8,3 секунди.
В битката за място в топ 3 аванс все протежето на Тойота Юки Ямамото, който излезе трети, след като Диего Домингес (Тойота) имаше проблеми с турбото в предпоследната отсечка и върна газта за последния етап. Разликата между двамата е 9,7 секунди, а топ 5 допълни бившият световен шампион в WRC2 Емил Линдхолм (Шкода).
Утре програмата на рали „Япония“ продължава с още 8 отсечки.
Снимка: Профил на WRC в Туитър