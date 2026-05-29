Грязин в люта битка с испански ас за първото място в WRC2

Българският пилот Николай Грязин (навигатор Константин Александров, Ланча) води оспорвана битка с испанския асфалтов ас Алехандро Кахон (Тойота) за първото място в WRC2 в първия ден на рали „Япония“, 7 кръг от сезона в WRC.

В края на деня Кахон завърши първи в WRC2, на 8,3 секунди пред Грязин.

The WRC2 lead changed hands four times in six stages today!



Alejandro Cachón leads Nikolay Gryazin after Friday

Кахон атакува още в първата отсека „Асуке“ и поведе, като избра меките сликове, за разлика от другите фаворити в WRC2. Това се оказа правилното решение и той взе аванс от 8 секунди, като демонстрира скорост като тази, с която спечели миналата година в WRC2 в Япония.

Грязин веднага отговори в първото минаване на „Тунелът Исегами“ – първо време, с аванс от 16,5 секунди пред Кахон в отсечката с дължина 24,29 км. Тук асфалтът все още беше влажен и различните нива на сцепление дадоха осигуриха първите големи разлики в колоната.

Кахон успя да намали разликата в последната сутрешна отсечка „Инабу-Шитара“, а при второто минаване на „Асуке“ си върна първата позиция.

Грязин отново беше по-бърз в „Тунелът Исегами“, но вече беше по-сухо и той не успя да натрупа аванс, като след този етап българският пилот водеше на испанеца само с 1 секунда.

В последната отсечка за деня дойде най-силната атака на Кахон – той изпревари Грязин с 9,3 секунди и завърши петъка с аванс от 8,3 секунди.

🇪🇸 ¡Vaya forma de cerrar el primer día! 🔒



Dos nuevos scratchs en las segundas pasadas por Asuke e Inabu / Shitara sitúan a @Cachon_Ale y @borjarozada líderes de #WRC2 con +8,3 segundos de ventaja. ⏱️🔥

🇬🇧 What a way to end the opening day! 🔒



Two more scratch times on the… pic.twitter.com/WT8gPXLIJN — TOYOTA GAZOO Racing Spain (@TGR_Spain) May 29, 2026

В битката за място в топ 3 аванс все протежето на Тойота Юки Ямамото, който излезе трети, след като Диего Домингес (Тойота) имаше проблеми с турбото в предпоследната отсечка и върна газта за последния етап. Разликата между двамата е 9,7 секунди, а топ 5 допълни бившият световен шампион в WRC2 Емил Линдхолм (Шкода).

Утре програмата на рали „Япония“ продължава с още 8 отсечки.

