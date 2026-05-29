Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Грязин в люта битка с испански ас за първото място в WRC2

Грязин в люта битка с испански ас за първото място в WRC2

  • 29 май 2026 | 13:37
  • 301
  • 0

Българският пилот Николай Грязин (навигатор Константин Александров, Ланча) води оспорвана битка с испанския асфалтов ас Алехандро Кахон (Тойота) за първото място в WRC2 в първия ден на рали „Япония“, 7 кръг от сезона в WRC.

В края на деня Кахон завърши първи в WRC2, на 8,3 секунди пред Грязин.

Солберг и Ожие преследват Еванс в рали „Япония“
Солберг и Ожие преследват Еванс в рали „Япония“

Кахон атакува още в първата отсека „Асуке“ и поведе, като избра меките сликове, за разлика от другите фаворити в WRC2. Това се оказа правилното решение и той взе аванс от 8 секунди, като демонстрира скорост като тази, с която спечели миналата година в WRC2 в Япония.

Грязин веднага отговори в първото минаване на „Тунелът Исегами“ – първо време, с аванс от 16,5 секунди пред Кахон в отсечката с дължина 24,29 км. Тук асфалтът все още беше влажен и различните нива на сцепление дадоха осигуриха първите големи разлики в колоната.

Кахон успя да намали разликата в последната сутрешна отсечка „Инабу-Шитара“, а при второто минаване на „Асуке“ си върна първата позиция.

Себастиен Ожие най-бърз в шейкдауна на рали "Япония"
Себастиен Ожие най-бърз в шейкдауна на рали "Япония"

Грязин отново беше по-бърз в „Тунелът Исегами“, но вече беше по-сухо и той не успя да натрупа аванс, като след този етап българският пилот водеше на испанеца само с 1 секунда.

В последната отсечка за деня дойде най-силната атака на Кахон – той изпревари Грязин с 9,3 секунди и завърши петъка с аванс от 8,3 секунди.

Скандално: Бин Сулайем иска доживотна власт начело на ФИА
Скандално: Бин Сулайем иска доживотна власт начело на ФИА

В битката за място в топ 3 аванс все протежето на Тойота Юки Ямамото, който излезе трети, след като Диего Домингес (Тойота) имаше проблеми с турбото в предпоследната отсечка и върна газта за последния етап. Разликата между двамата е 9,7 секунди, а топ 5 допълни бившият световен шампион в WRC2 Емил Линдхолм (Шкода).

Утре програмата на рали „Япония“ продължава с още 8 отсечки.

Снимка: Профил на WRC в Туитър

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Моторни спортове

Самуил Иванов започва нова битка на „Залцбургринг“

Самуил Иванов започва нова битка на „Залцбургринг“

  • 29 май 2026 | 11:46
  • 428
  • 0
Руйков: Колата ми все още не е достатъчно бърза

Руйков: Колата ми все още не е достатъчно бърза

  • 29 май 2026 | 11:33
  • 664
  • 1
Солберг и Ожие преследват Еванс в рали „Япония“

Солберг и Ожие преследват Еванс в рали „Япония“

  • 29 май 2026 | 11:10
  • 1118
  • 0
Дебютант загина в квалификация на остров Ман

Дебютант загина в квалификация на остров Ман

  • 29 май 2026 | 10:35
  • 1732
  • 0
Звезди от Формула 1 дариха свои вещи за благотворителен търг

Звезди от Формула 1 дариха свои вещи за благотворителен търг

  • 29 май 2026 | 10:12
  • 1160
  • 0
От Мерцедес потвърдиха причината за отпадането на Ръсел

От Мерцедес потвърдиха причината за отпадането на Ръсел

  • 29 май 2026 | 09:58
  • 2339
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бивш капитан на ЦСКА стана шеф на Пирин (Благоевград)

Бивш капитан на ЦСКА стана шеф на Пирин (Благоевград)

  • 29 май 2026 | 13:58
  • 2430
  • 1
ЦСКА се раздели с двама български национали

ЦСКА се раздели с двама български национали

  • 29 май 2026 | 11:07
  • 12590
  • 56
Лудогорец и Локомотив (Пловдив) в директна битка за последното място в Европа

Лудогорец и Локомотив (Пловдив) в директна битка за последното място в Европа

  • 29 май 2026 | 08:00
  • 14870
  • 66
Ден 6 на "Ролан Гарос": Джокович, Зверев и Де Минор поглеждат към осминафиналите

Ден 6 на "Ролан Гарос": Джокович, Зверев и Де Минор поглеждат към осминафиналите

  • 29 май 2026 | 14:14
  • 3601
  • 1
Реал уреди проблема с Бенфика за Моуриньо

Реал уреди проблема с Бенфика за Моуриньо

  • 29 май 2026 | 10:06
  • 11257
  • 6
Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

  • 29 май 2026 | 10:57
  • 16900
  • 3