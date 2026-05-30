Николай Грязин с минимален аванс в битката за победата в Япония

  • 30 май 2026 | 13:08
  • 424
  • 0
Българският пилот Николай Грязин има минимален аванс от 5.7 секунди пред Алехандро Качон в битката за победата в рали „Япония“ в WRC2 категорията преди утрешния финален ден на надпреварата.

Двамата продължиха да карат в своя собствена лига по японските отсечки и днес, като те водят с над минута и 40 пред най-близкия си преследвач, представителят на домакините Юки Ямамото. Грязин започна днешния ден с четири поредни етапни победи, след което Качон спечели три от оставащите четири етапа, като единствен Емил Линдхолм успя да наруши хегемонията на Грязин и Качон не само днес, а и от началото на състезанието.

Така преди утрешните финални шест етапа с обща дължина от 74.06 състезателни километра Грязин води с 5.7 пред Качон, а Ямамото има пасив от 1:48.3 спрямо българския състезател. Японецът има предимство от 47.2 пред Линдхолм, а зад тях разликите вече се отварят значително.

Утрешният финален ден на рали „Япония“ ще стартира в 2:14 часа българско време, а пауърстейджът, с който ще завърши надпреварата, е предвиден за 8:15 часа.

Снимки: Imago

