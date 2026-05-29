Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Солберг и Ожие преследват Еванс в рали „Япония“

Солберг и Ожие преследват Еванс в рали „Япония“

  • 29 май 2026 | 11:10
  • 697
  • 0
Солберг и Ожие преследват Еванс в рали „Япония“

Лидерът в класирането на Световния рали шампионат (WRC) Елфин Еванс (Тойота) е начело след първия пълен ден на рали „Япония“, 7 кръг от сезона в WRC.

Оливър Солберг (Тойота) спечели първата отсечка – новият етап „Асуке“ и поведе, но още във втория етап – първото минаване на известната „Тунелът Исегами“ Еванс записа първо време и оглави класирането. Уелсецът се възползва от първата си стартова позиция и победи със 7,5 секунди съперниците си в етапа, който беше с доста влажен асфалт.

Себастиен Ожие най-бърз в шейкдауна на рали "Япония"
Себастиен Ожие най-бърз в шейкдауна на рали "Япония"

След това Еванс взе и третата отсечка и завърши сутрешната програма с аванс от 17,7 секунди пред Солберг. Оливър обаче беше принуден да върне газта в същата тази трета отсечка, тъй като пред колата му изскочи сърна и това му струва около 10 секунди.

След това Солберг пак беше най-бърз във второто минаване на „Асуке“, Еванс пък отново спечели „Тунелът Исегами“, но за следобедните минавания асфалтът изсъхна и авансът му не беше толкова ясно изразен.

Рали “Дряново” обещава оспорвана битка за победата
Рали “Дряново” обещава оспорвана битка за победата

И във второто минаване на „Инабу-Шитара“ първо време записа Сами Паяри (Тойота), а Еванс приключи деня на 15,7 секунди пред Солберг.

В хода на целия ден Ожие беше близо до темпото на Солберг и понякога и до това на Еванс, като след първите 6 етапа световният шампион е трети, само на 1,4 секунди зад Оливър и на 17,1 от Еванс.

Мартин Сурилов: Готови сме за старт след 6-месечен ремонт
Мартин Сурилов: Готови сме за старт след 6-месечен ремонт

Утре рали „Япония“ продължава с още 8 отсечки, като две от тях – двете минавания на „Планината Касаги“ (04:30 и 07:00 часа) ще се излъчват пряко по Макс Спорт 2.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Самуил Иванов започва нова битка на „Залцбургринг“

Самуил Иванов започва нова битка на „Залцбургринг“

  • 29 май 2026 | 11:46
  • 253
  • 0
Руйков: Колата ми все още не е достатъчно бърза

Руйков: Колата ми все още не е достатъчно бърза

  • 29 май 2026 | 11:33
  • 480
  • 1
Дебютант загина в квалификация на остров Ман

Дебютант загина в квалификация на остров Ман

  • 29 май 2026 | 10:35
  • 1255
  • 0
Звезди от Формула 1 дариха свои вещи за благотворителен търг

Звезди от Формула 1 дариха свои вещи за благотворителен търг

  • 29 май 2026 | 10:12
  • 860
  • 0
От Мерцедес потвърдиха причината за отпадането на Ръсел

От Мерцедес потвърдиха причината за отпадането на Ръсел

  • 29 май 2026 | 09:58
  • 1926
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP

  • 29 май 2026 | 08:53
  • 4690
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с двама български национали

ЦСКА се раздели с двама български национали

  • 29 май 2026 | 11:07
  • 7494
  • 37
Лудогорец и Локомотив (Пловдив) в директна битка за последното място в Европа

Лудогорец и Локомотив (Пловдив) в директна битка за последното място в Европа

  • 29 май 2026 | 08:00
  • 11679
  • 56
Реал уреди проблема с Бенфика за Моуриньо

Реал уреди проблема с Бенфика за Моуриньо

  • 29 май 2026 | 10:06
  • 7413
  • 2
Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

  • 29 май 2026 | 10:57
  • 9906
  • 3
От Атлетико скочиха на Барса заради Алварес: Това са действия на малък клуб

От Атлетико скочиха на Барса заради Алварес: Това са действия на малък клуб

  • 29 май 2026 | 00:04
  • 25431
  • 240
Ето с кои футболисти Аржентина ще защитава световната си титла

Ето с кои футболисти Аржентина ще защитава световната си титла

  • 29 май 2026 | 03:36
  • 18093
  • 12