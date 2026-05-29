Солберг и Ожие преследват Еванс в рали „Япония“

Лидерът в класирането на Световния рали шампионат (WRC) Елфин Еванс (Тойота) е начело след първия пълен ден на рали „Япония“, 7 кръг от сезона в WRC.

Оливър Солберг (Тойота) спечели първата отсечка – новият етап „Асуке“ и поведе, но още във втория етап – първото минаване на известната „Тунелът Исегами“ Еванс записа първо време и оглави класирането. Уелсецът се възползва от първата си стартова позиция и победи със 7,5 секунди съперниците си в етапа, който беше с доста влажен асфалт.

След това Еванс взе и третата отсечка и завърши сутрешната програма с аванс от 17,7 секунди пред Солберг. Оливър обаче беше принуден да върне газта в същата тази трета отсечка, тъй като пред колата му изскочи сърна и това му струва около 10 секунди.

След това Солберг пак беше най-бърз във второто минаване на „Асуке“, Еванс пък отново спечели „Тунелът Исегами“, но за следобедните минавания асфалтът изсъхна и авансът му не беше толкова ясно изразен.

И във второто минаване на „Инабу-Шитара“ първо време записа Сами Паяри (Тойота), а Еванс приключи деня на 15,7 секунди пред Солберг.

В хода на целия ден Ожие беше близо до темпото на Солберг и понякога и до това на Еванс, като след първите 6 етапа световният шампион е трети, само на 1,4 секунди зад Оливър и на 17,1 от Еванс.

Утре рали „Япония“ продължава с още 8 отсечки, като две от тях – двете минавания на „Планината Касаги“ (04:30 и 07:00 часа) ще се излъчват пряко по Макс Спорт 2.

A small moment for Hayden Paddon on SS2 ⚠️#WRC | #RallyJapan 🇯🇵 pic.twitter.com/x7U6rvbrxc — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) May 29, 2026

Снимки: Gettyimages