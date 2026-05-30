Елфин Еванс докосва третата си победа в рали "Япония"

Елфин Еванс ще започне финалния ден на седмия кръг за сезон 2026 в Световния рали шампионат (WRC) – рали „Япония“ с преднина от 17.8 секунди пред съотборника си в Тойота Себастиен Ожие.

В началото на съботните етапи на надпреварата Еванс имаше аванс от 17.1 пред Ожие и след 120.22 състезателни километра, разделени в осем етапа, той се увеличи със скромните 0.7 секунди. Голямата заплаха за Еванс днес дойде от Оливър Солберг, който в сутрешните етапи навакса 5.1 на уелсеца, но допусна грешка и отпадна още в първото изпитание след обедната зона за смяна на гуми.

В рамките на деня Еванс записа две етапния победи срещу една за Ожие, две за Солберг и общо три за Сами Паяри. Така финландецът консолидира третото си място след отпадането на Солберг, като той изостава с 44.4 от Еванс и води с 26.9 пред представителя на домакините Такамото Кацута.

Пети, но на цели 53.9 зад японеца се движи първият от пилотите на Хюндай Адриен Фурмо, който води с 11.8 пред Тиери Нювил, а двамата успяха да се откъснат на 1:24.8 пред третия пилот на Хюндай Хейдън Падън. Новозеландецът е с аванс от 51.9 пред Джон Армстронг от М-Спорт, който заема осмото място, а девети и десети са Николай Грязин и Алехандро Качон, които си оспорват първата позиция в WRC2.

Утрешният финален ден на рали „Япония“, седми кръг за сезон 2026 в WRC, предвижда шест етапа с обща дължина от 74.06 състезателни километра. Пауърстейджът, с който ще завърши надпреварата, трябва да стартира в 8:15 часа сутринта българско време.

