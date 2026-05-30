Рафа Бенитес се предложи за селекционер на Италия

Испанският специалист Рафаел Бенитес призна, че с радост би станал селекционер на Италия. В момента той е без работа, след като преди седмици беше освободен от Панатинайкос. “Адзурите” пък си търсят постоянен наставник, но засега се спрягат основно имена на италиански специалисти.

“Да бъдеш селекционер на национален отбор би било ново предизвикателство. Ако получа обаждане от Италия? С удоволствие, разбира се”, отговори Бенитес на въпрос на “Скай Италия” дали би поел италианците.

Бившият наставник на Ливърпул е в Будапеща за днешния финал в Шампионската лига между Пари Сен Жермен и Арсенал. Той е горд, че начело на отборите са двама негови сънародници.

“Испанските треньори се представят добре в Европа, а и двата тима играят с висока интензивност. Луис Енрике и Артета обръщат внимание на всеки детайл”, обясни Рафа.

За бившия си президент в Наполи Аурелио Де Лаурентис, който избра Масимилиано Алегри за треньор на тима, Бенитес заяви: “След Конте не е лесно да намериш друг наставник на същото ниво, но той успя да го направи.“

