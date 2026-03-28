Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Банско
  3. Банско си припомни какво е победа

  • 28 март 2026 | 19:49
  • 208
  • 0
Банско се наложи с 2:0 над Септември (Симитли) като домакин в среща от 25-ия кръг на Югозападната Трета лига. Това беше първа победа за „козлите“ след 11 мача без успех и първи три точки у дома от 18 октомври миналата година, когато тимът победи Оборище (Панагюрище) с 2:1.

Двубоят се разви изцяло в полза на домакините през първото полувреме. В 36-ата минута Роман Родопски откри резултата — получи топката пред наказателното поле, нагласи я на десния крак и с удар извън пеналта я прати в долния десен ъгъл зад вратаря Константин Бусаров.

Минути преди края на първото полувреме Хенри Тач удвои преднината на Банско. Домакините изградиха отлична атака, започната зад центъра; Тач получи топката вляво в наказателното поле, напредна и с хубав диагонален удар направи резултата 2:0.

С този успех банскалии си поемат глътка въздух — вече са на две точки от дубъла на Септември (София). Следващият мач на ФК Банско е като гост на дубъла на Левски.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Виж всички

Водещи Новини

