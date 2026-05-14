Банско с шеста поредна победа

Банско продължава да не прощава на съперник след съперник в Югозападна Трета лига. В мач от 32-рия кръг на първенството банскалии надиграха категорично Германея (Сапарева баня) с 3:1. По този начин „козлите“ записаха 8-и пореден мач без загуба и 6-т=а поредна победа.



След този двубой Банско се изкачи на шесто място във временното класиране с равни точки с петия и на 5 точки от четвъртото място, на което е ФК Кюстендил.

Още в 5-ата минута Жоро Рошков даде тон за успеха, след като получи центриране от Хенри Тач на задна греда в наказателното поле и с хубав удар прати топката във вратата за 1:0. Гостите обаче изравниха в 21-вата минута след точно изпълнена дузпа, която бе отсъдена за нарушение на Хенри Тач. Домакините обаче бързо върнаха преднината си. Този път Георги Фикийн отдясно в наказателното поле намери непокрития Хенри Тач на няколко метра от голлинията и той почти на празна врата прати топката за втори път в мрежата на Германея за 2:1.

В 51-ата минута реферът даде дузпа и за ФК Банско за нарушение срещу Георги Фикийн. Зад топката застана Роман Родопски, който не сбърка и оформи крайното 3:1.

Освен трите гола домакините имаха още доста положения, а Фикийн се отчете и с греда. В 80-ата минута дебют за първия отбор направи роденият през 2009 година Алекс Витанов.



В следващия кръг ФК Банско гостува на Струмска слава (Радомир).