ФК Банско само с един отсъстващ за гостуването си в Ихтиман

ФК Банско гостува на Ботев (Ихтиман) в мач от 28-ия кръг на Югозападната Трета лига. Срещата е в четвъртък, 16 април, от 16:00 ч. в Ихтиман.

Гостите от Банско влязоха в добра серия, като в последните си три мача записаха две победи и едно равенство и не допуснаха гол в нито един от тези три двубоя.

Старши треньорът Борис Галчев няма да може да разчита на Тодор Пасков, който е наказан за един мач заради натрупани пет жълти картона.

Добрата новина е, че няма други контузени състезатели и така целият отбор е амбициран да се представи силно срещу третия във временното класиране.

През есента „Банско“ направи равенство 0:0 срещу Ботев (Ихтиман) у дома.