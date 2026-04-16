Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Бойко Борисов стъпва на новата "Армия"
  1. Sportal.bg
  2. Банско
  3. ФК Банско само с един отсъстващ за гостуването си в Ихтиман

ФК Банско само с един отсъстващ за гостуването си в Ихтиман

  • 16 апр 2026 | 09:27
  • 302
  • 0
ФК Банско само с един отсъстващ за гостуването си в Ихтиман

ФК Банско гостува на Ботев (Ихтиман) в мач от 28-ия кръг на Югозападната Трета лига. Срещата е в четвъртък, 16 април, от 16:00 ч. в Ихтиман.

Гостите от Банско влязоха в добра серия, като в последните си три мача записаха две победи и едно равенство и не допуснаха гол в нито един от тези три двубоя.

Старши треньорът Борис Галчев няма да може да разчита на Тодор Пасков, който е наказан за един мач заради натрупани пет жълти картона.

Добрата новина е, че няма други контузени състезатели и така целият отбор е амбициран да се представи силно срещу третия във временното класиране.

През есента „Банско“ направи равенство 0:0 срещу Ботев (Ихтиман) у дома.

Следвай ни:

Тунчев: Имаме сериозен шанс да стигнем до финал за Купата

Тунчев: Имаме сериозен шанс да стигнем до финал за Купата

  • 16 апр 2026 | 09:14
  • 777
  • 0
Ботев пожела двама от Берое

  • 16 апр 2026 | 09:07
  • 920
  • 1
„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 17-годишните – ключови столични сблъсъци

  • 16 апр 2026 | 09:00
  • 477
  • 2
Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

  • 16 апр 2026 | 08:05
  • 5107
  • 9
Диан Генчев: Заслужена победа

  • 16 апр 2026 | 08:03
  • 604
  • 0
Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

  • 16 апр 2026 | 07:55
  • 4502
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Бойко Борисов на новата "Армия": Хубава е, софиянци да знаят, че паркът е разширен

  • 16 апр 2026 | 10:30
  • 8251
  • 39
Байерн елиминира Реал Мадрид в зрелище от друг свят

  • 15 апр 2026 | 23:57
  • 117663
  • 602
Мъдра игра на Арсенал запази аванса от първия мач и прати лондончани на полуфинал

  • 16 апр 2026 | 00:06
  • 57938
  • 70
Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

  • 16 апр 2026 | 10:08
  • 3151
  • 6
Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

  • 16 апр 2026 | 07:55
  • 4502
  • 8
Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

  • 16 апр 2026 | 08:05
  • 5107
  • 9