Какво казаха българските бойци пред Sportal.bg преди SENSHI 31 Gladiators в Пловдив

Четирима български бойци ще участват на голямата международна бойна галавечер SENSHI 31 Gladiators в Античния театър в Пловдив днес от 19 часа.
Ето какво казаха те пред Sportal.bg в деня преди дългоочакваните двубои в Града под тепетата:
Мистър Сенши Атанас Божилов ще се впусне в поредната си супер битка на тази организация в категория до 75 кг срещу англичанина Аарон Слиман.
Драгомир Петров ще участва в основната схема на грандиозния турнир Grand Prix в лека категория, а първото му препятствие е японецът Хирокацу Мияги.
Михаил Велчовски е главен герой в един от резервните двубои на турнира, като ще трябва да премине през испанеца Андрес Касадо.
Даниел Динев ще се опита да постигне зрелищен успех в тежка категория срещу румънската легенда Бенджамин Адегбуи.