Какво казаха българските бойци пред Sportal.bg преди SENSHI 31 Gladiators в Пловдив

Четирима български бойци ще участват на голямата международна бойна галавечер SENSHI 31 Gladiators в Античния театър в Пловдив днес от 19 часа.

Ето какво казаха те пред Sportal.bg в деня преди дългоочакваните двубои в Града под тепетата:

Мистър Сенши Атанас Божилов ще се впусне в поредната си супер битка на тази организация в категория до 75 кг срещу англичанина Аарон Слиман.

Атанас Божилов пред Sportal.bg за SENSHI 31: Вдъхновяващо е да се бием в Античния театър в Пловдив

Драгомир Петров ще участва в основната схема на грандиозния турнир Grand Prix в лека категория, а първото му препятствие е японецът Хирокацу Мияги.

Драго Петров за Sportal.bg преди SENSHI 31: Винаги съм мечтал да участвам в такъв турнир

Михаил Велчовски е главен герой в един от резервните двубои на турнира, като ще трябва да премине през испанеца Андрес Касадо.

Михаил Велчовски за Sportal.bg преди SENSHI 31: Ще бъдем гладиатори в Колизеума

Даниел Динев ще се опита да постигне зрелищен успех в тежка категория срещу румънската легенда Бенджамин Адегбуи.

Даниел Динев за Sportal.bg преди SENSHI 31: Вълнувам се, че ще се бия с легенда

