Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Теодор Христов направи шоу и доминира на MAX FIGHT 65

Теодор Христов направи шоу и доминира на MAX FIGHT 65

  • 29 май 2026 | 23:17
  • 408
  • 0

Теодор Христов победи Сабри Бен Хениа с технически нокаут в третия рунд на основния подгряващ двубой на събитието MAX FIGHT 65 в Пловдив. Това бе първа битка за него на родна земя от три години насам.

Българинът откри дуела с много ритници в левия прасец на Бен Хениа. Още от старта Христов искаше да приключи двубоя с мощни крошета. Белгиецът понесе ударите добре, но не успя да предложи нищо офанзивно, което да затрудни варненеца.

В началото на втория рунд възпитаникът на Делян Славов сериозно нарани съперника си с още ритници в прасеца на левия му крак, а малко по-късно стигна и до нокдаун с кроше. Опитният Бен Хениа се изправи и продължи битката. В тази част не само атаките на претендента за титла в GLORY блестяха, но и уменията му с отклони и ескиважи предизвикаха аплодисменти в зала "Сила".

Още един нокдаун заради ритник в прасеца бе отброен в началото на последната част. Бен Хениа отново продължи, но при последвалата атака Христов отново атакува слабото място на белгиеца. След още два нокдауна главният рефер на двубоя сложи край на срещата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Вижте как протече официалният кантар преди SENSHI 31 Gladiators в Пловдив

Вижте как протече официалният кантар преди SENSHI 31 Gladiators в Пловдив

  • 29 май 2026 | 16:55
  • 1679
  • 3
Слави Бинев преизбран с пълно единодушие за председател на федерацията по таекуондо

Слави Бинев преизбран с пълно единодушие за председател на федерацията по таекуондо

  • 29 май 2026 | 12:24
  • 779
  • 0
Пловдив е готов за MAX FIGHT 65! Ето как можете да гледате бойния спектакъл

Пловдив е готов за MAX FIGHT 65! Ето как можете да гледате бойния спектакъл

  • 29 май 2026 | 11:25
  • 1655
  • 0
Младите ни призьори от Евро 2026 бяха наградени от БФ Борба

Младите ни призьори от Евро 2026 бяха наградени от БФ Борба

  • 28 май 2026 | 17:31
  • 1115
  • 0
Всички бойци са в категория преди MAX FIGHT 65

Всички бойци са в категория преди MAX FIGHT 65

  • 28 май 2026 | 10:45
  • 2960
  • 0
Станислав Кунов преди MAX FIGHT 65: Съперникът ми не е за подценяване

Станислав Кунов преди MAX FIGHT 65: Съперникът ми не е за подценяване

  • 27 май 2026 | 17:57
  • 2356
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Огромен късмет и невероятен Бонман спасиха Лудогорец от пълен крах, Локо (Пд) повтори поражението от ЦСКА

Огромен късмет и невероятен Бонман спасиха Лудогорец от пълен крах, Локо (Пд) повтори поражението от ЦСКА

  • 29 май 2026 | 21:48
  • 55827
  • 369
"Левски на левскарите" покани Бостанджиев на среща

"Левски на левскарите" покани Бостанджиев на среща

  • 29 май 2026 | 21:21
  • 13436
  • 34
Двама национали се връщат в ЦСКА, "червените" разясниха ситуацията

Двама национали се връщат в ЦСКА, "червените" разясниха ситуацията

  • 29 май 2026 | 17:09
  • 31997
  • 20
Още един шокиращ обрат в Париж: бразилски тийнейджър постави на колене великия Джокович

Още един шокиращ обрат в Париж: бразилски тийнейджър постави на колене великия Джокович

  • 29 май 2026 | 22:22
  • 5382
  • 11
Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

  • 29 май 2026 | 18:00
  • 9170
  • 12
Артета преди финала: Тук сме, за да отнемем трофея от ПСЖ

Артета преди финала: Тук сме, за да отнемем трофея от ПСЖ

  • 29 май 2026 | 20:05
  • 4543
  • 13