Теодор Христов направи шоу и доминира на MAX FIGHT 65

Теодор Христов победи Сабри Бен Хениа с технически нокаут в третия рунд на основния подгряващ двубой на събитието MAX FIGHT 65 в Пловдив. Това бе първа битка за него на родна земя от три години насам.

Българинът откри дуела с много ритници в левия прасец на Бен Хениа. Още от старта Христов искаше да приключи двубоя с мощни крошета. Белгиецът понесе ударите добре, но не успя да предложи нищо офанзивно, което да затрудни варненеца.

В началото на втория рунд възпитаникът на Делян Славов сериозно нарани съперника си с още ритници в прасеца на левия му крак, а малко по-късно стигна и до нокдаун с кроше. Опитният Бен Хениа се изправи и продължи битката. В тази част не само атаките на претендента за титла в GLORY блестяха, но и уменията му с отклони и ескиважи предизвикаха аплодисменти в зала "Сила".

Още един нокдаун заради ритник в прасеца бе отброен в началото на последната част. Бен Хениа отново продължи, но при последвалата атака Христов отново атакува слабото място на белгиеца. След още два нокдауна главният рефер на двубоя сложи край на срещата.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google