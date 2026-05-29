Мартин Петков запази титлата на MAX FIGHT с експресен нокаут

Мартин Петков победи Даниел Гецов в главната битка на събитието MAX FIGHT 65 в Пловдив.

Двамата бойци започнаха с умерено темпо, но Петков първи нанесе силен удар, като в последната минута на рунда прати Гецов в нокдаун с мощно ляво кроше. Боецът на СК "Армеец" се изправи и поиска да продължи, но при следващата атака получи удар в тялото и още едно ляво кроше над гарда, което сложи край на битката.

С този успех възпитаникът на "Академия Антон Петров" запази титлата в категория до 70 килограма в стил муай тай с ММА ръкавици.

