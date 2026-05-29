Адрианов отказа Незиров в ММА дербито на MAX FIGHT 65

  • 29 май 2026 | 21:59
Илиян Адрианов победи Емил Незиров със събмишън в първия рунд на основна битка от събитието MAX FIGHT 65 в Пловдив.

В първите секунди на битката Емил Незиров скъси дистанцията и притисна съперника си към синия ъгъл на ринга в зала “Сила”. В клинча той пласира няколко силни колена, но Адрианов обърна позицията и той притисна Незиров. След като клинчът се разкъса, Адиранов пласира мощен кик в левия прасец на Незиров, който прати възпитаника на “C-4 Team” на земята.

30-годишният ММА боец бързо се изправи и отново стигна до клинча, но Адиранов пласира мощно коляно в главата му. Представителят на бойното самбо в този двубой падна на земята. Последва безпощаден граунд-енд-паунд, но Незиров показа активна защита и дори атакува ключ на крака. Въпреки че се защити от ударите, последва събмишън със задушаващата техника “риър-нейкед-чоук”, който сложи край на мача.

