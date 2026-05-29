Четвърта победа за Иван Киселаров на MAX FIGHT

Иван Киселаров се завърна на ринга с победа след лечение на контузия. Боецът от Пловдив зарадва публиката в зала "Сила" в Града под тепетата с успех над Димитър Мутавски с технически нокаут.

Още в началото на срещата Киселаров пласира мощно дясно кроше, което разклати Мутавски, но боецът с прякор Лудия остана на краката си.

Мутавски вдигна високо гарда си и прие отбранителната позиция в двубоя, но защитата му бе пропукана на няколко пъти с мощни ъперкъти в тялото и крошета в главата. Лицето н Мутавски се зачерви от попаденията на Киселаров, а след края на първия рунд от щаба на Мутавски решиха да сложат край на срещата.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google