ДУЗПИ РЕШИХА БИТКАТА ЗА ЕВРОПА МЕЖДУ ЛУДОГОРЕЦ И ЛОКО ПЛОВДИВ - НА ЖИВО С ОТЗИВИТЕ ОТ РАЗГРАД
Четвърта победа за Иван Киселаров на MAX FIGHT

  • 29 май 2026 | 21:36
Иван Киселаров се завърна на ринга с победа след лечение на контузия. Боецът от Пловдив зарадва публиката в зала "Сила" в Града под тепетата с успех над Димитър Мутавски с технически нокаут.

Още в началото на срещата Киселаров пласира мощно дясно кроше, което разклати Мутавски, но боецът с прякор Лудия остана на краката си. 

Мутавски вдигна високо гарда си и прие отбранителната позиция в двубоя, но защитата му бе пропукана на няколко пъти с мощни ъперкъти в тялото и крошета в главата. Лицето н Мутавски се зачерви от попаденията на Киселаров, а след края на първия рунд от щаба на Мутавски решиха да сложат край на срещата.

Вижте как протече официалният кантар преди SENSHI 31 Gladiators в Пловдив

