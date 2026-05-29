Атанас Божилов пред Sportal.bg за SENSHI 31: Вдъхновяващо е да се бием в Античния театър в Пловдив

Атанас Божилов - мистър Сенши - говори пред Sportal.bg преди своята супер битка на бойната галавечер SENSHI 31 Gladiators в Античния театър в Пловдив на 30 май от 19 часа. Той ще се изправи срещу англичанина Аарон Слиман в категория до 75 кг.

“Чувствам се страхотно”, започна Божилов пред Sportal.bg. “Този път наистина ми беше малко по-трудно да се подготвя, защото противникът ми се контузи. Доста ми въртяха категориите — 73, 74 килограма. Но накрая, когато вече разбрах с кого ще играя и на какви килограми, стана доста по-лесно. Влязох в категорията и се чувствам много добре. Надявам се и утре да се представя много добре, да неутрализирам противника и да взема победата за България.

Малко излишно се наложи да се натоваря допълнително, за да сваля още малко. Много ми въртяха килограмите — свалях за 73, после свалях за 74. Изстрелях малко килограмите, но всичко си дойде на мястото. Днес на кантара бях с 10 грама отдолу и вече се чувствам много добре.

Трябваше дори да променя малко подготовката, защото първо се готвех за друг съперник — пак от залата на това момче, пак англичанин. Но той е висок 1,75 м, а новият противник е висок 1,87 м. Доста неща трябваше да променям — в игровия план, спрямо височината и начина на трениране. Но като цяло и двете момчета практикуват един и същ стил на игра. Практикуват тип муай тай и горе-долу схемата им беше една и съща.

Както тренирах за единия, така тренирах и за другия. Може би единият е малко по-агресивен, а новият ми съперник е малко по-пасивен. В този случай аз трябва да съм по-агресивен, за да мога да взема победата.

Би трябвало аз да съм по-агресивен, защото той е висок съперник, чака на контраатака. Ако аз го чакам, той има предимство, защото е с 10 сантиметра по-висок от мен, с по-дълги крайници и колена. Затова трябва да неутрализирам тези негови силни страни, да го изморя, както се казва, и да взема победата.

Интересно ми е да гледам утрешния Grand Prix турнир в лека категория, все пак наши момчета ще играят. Има голям интерес към турнира. Може би ще бъде един от най-силните турнири в тази категория, която, както знаете, е една от най-разпространените и най-силните в целия свят. Затова към нея има много голям интерес.

Надявам се нашите момчета да са тренирали и да са подготвени, защото всичките осем бойци, а с резервните срещи — общо 12 бойци, както гледам, са в топформа. Всички са тренирали, всеки иска да спечели. Надявам се някое от нашите момчета да излезе победител.

Винаги всички противници са на високо ниво. И този път в тази осмица, както виждам, има достатъчно европейски шампиони. Като цяло азиатските бойци не ги познавам, не съм следял техните изяви, но европейците са доста корави състезатели. Всички са шампиони на големи вериги.

Свикнах да ме гледат като модел на подражание. Надявам се да взимат пример от мен и да не се отказват никога, защото, когато аз тръгвах в спорта, беше доста трудно. Имах победи и загуби на аматьорско ниво, когато се състезавах за националния отбор. Бях дори капитан.

Много е трудно, но трябва да имат голямо постоянство, много дисциплина и много хъс за победа. Рано или късно всичко си идва на мястото.

Според мен е доста вдъхновяващо, че ще се бием в Античния театър. Все едно се намираме в Колизеума в Рим. Ние сме истински гладиатори. Надявам се много хора да дойдат да ни подкрепят, да изиграем едни зрелищни битки, както е било в Колизеума, и да ги зарадваме с пълна победа.

Надявам се да спечеля. Дори, ако мога, с нокаут, ще бъда най-щастлив. Ще бъда много радостен, защото моите привърженици искат да виждат малко по-зрелищна и нахъсана игра.

Време е вече да натисна. Като гледам стила на този противник, може би се очертава да натисна напред. Надявам се да го приключа преди третия рунд и да ги зарадвам с един нокаут на вечерта. Така може би това ще бъде най-запомнящата ми вечер”, каза Божилов.

