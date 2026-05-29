Драго Петров за Sportal.bg преди SENSHI 31: Винаги съм мечтал да участвам в такъв турнир

Драгомир Петров е българският титуляр в схемата на турнира Grand Prix в лека категория на голямата международна галавечер SENSHI 31 Gladiators в Античния театър в Пловдив на 30 май от 19 часа. Петров говори пред Sportal.bg преди битката си с японеца Хирокацу Мияги.

“Добре съм. Върнах килограмите и се чувствам перфектно”, започна Петров пред Sportal.bg. “Добавихме нов човек в екипа. Променихме малко кондиционната подготовка, защото знаете какъв е правилникът. Рундовете са по три минути, възможно е да имам три мача, а не се знае дали някой от тях няма да стигне и до допълнителен рунд. Готов съм да изиграя 12 рунда в една вечер утре.

От гледна точка на зрителите мога да кажа, че е фантастично за гледане, особено на живо. Уникално е да има турнир Grand Prix. Винаги ми е било мечта. Дори в най-смелите си мисли не съм вярвал, че точно това нещо може да се случи в България.

Радвам се. Виждате за какви опоненти става въпрос — няма нито един случаен сред тях. Смятам, че ако спечеля турнира, това ще постави името ми в световната ранглиста на кикбокса.

Да, така е. Моите фаворити и хората, които наистина приемам като свои ментори, са Анди Сауър и Алберт Краус. Утре ще дам всичко от себе си, за да спечеля този турнир и да покажа, че наистина го желая. Трудил съм се през всичките тези години и утре е моментът да бъда възнаграден.

Да, смея да твърдя, че вече сме доста близки с тях, защото SENSHI организира специални лагери за подбрани бойци, на които кани точно тях двамата. Горе-долу през месец, месец и половина се виждаме с тях. Следваме се и в социалните мрежи.

Давали са ми насоки. Смело мога да кажа, че вече сме близки с тях.

Това ти дава и допълнително самочувствие, когато работиш с такива хора.

Gледахме го няколко пъти с моя екип съперника ми. Направихме геймплан конкретно за този мач, защото след това не знам как ще се развият нещата. Бойците са много и не знам кой ще продължи. Дори някой да спечели, може да не е в състояние да продължи.

Гледахме го. Смятам, че ще го изненадам с кондиция и твърдост и ще взема този бой”, каза още Петров, а пълното му изказване вижте във видеото.

