Станислав Кунов надделя над корав грък на MAX FIGHT 65

Станислав Кунов записа втора поредна победа на ринга на MAX FIGHT. Той победи Харилаос Малихудис с 3:0 съдийски гласа в негова полза на събитието MAX FIGHT 65 в Пловдив.

Боецът на "Академия Антон Петров" демонстрира израстване в играта си и техничен бокс срещу опитен съперник. Двамата гладиатори на ринга в зала "Сила" разменаха дудари в близка и средна дистанция, като Кунов бе по-бърз и по-техничен от двамата. Скоростта и силата му донесоха и нокдаун във втория рунд.

Българинът използваше контриращи леви крошета и десни прави удари през гарда на Малихудис, но това не спря устрема на гръцкия боец. Представителят на южните ни съседи търсеше битката, въпреки щетите, които понасяше, но не затрудни особено Кунов с офанзивата си.

22-годишният столичанин не стигна до нокдауна, но бе достатъчно убедителен, за да запише победа с единодушно съдийско решение.

