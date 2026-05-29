Михаил Велчовски за Sportal.bg преди SENSHI 31: Ще бъдем гладиатори в Колизеума

Михаил Велчовски говори пред Sportal.bg преди участието си на турнира в лека категория на голямата международна галавечер SENSHI 31 Gladiators на 30 май в Античния театър. Михаил ще се изправи срещу опасния испанец Андрес Касадо в резервна битка, като трябва да бъде готов да се включи по всяко време при наличие на контузия сред някой от другите участници в Grand Prix турнира.

“Чувствам се супер. Вече започнахме да зареждаме с храна и напитки и сме готови за утре”, започна Велчовски пред Sportal.bg. “Може би това ми бяха най-лесно свалените килограми и мисля, че минахме супер кантар.

Не съм правил нещо различно. Може би вече тялото ми е свикнало и влизам по-добре в категорията. Сега е и по-топло, а това помага. Античният театър е страхотен, изглежда чудесно с ринга по средата. Зарежда ме допълнително обстановката. Все едно ще бъдем гладиатори на арената в Колизеума. Много държах да се бия тук и благодаря на организаторите, че ме поканиха.

С всеки мач започвам да се отпускам повече. Имам предвид ментално — преди мачове вече да няма толкова висок адреналин. А и навън е по-хубаво — поемаме повече въздух, а самата атмосфера е по-готина.

За първи път участвам в турнир. Досега съм играл само по една битка. Сега е малко по-различно. Подготовката премина по различен начин. След първата битка не трябва да се отпускаш, защото може да последва втора, а след нея и трета.

Жак Риков ми даде няколко съвета. При него всичко мина добре. Дай Боже и при мен да мине така. Надявам се да зарадвам феновете.

Разчитаме на моя стил. Подобряваме го с моя треньор, изготвили сме стратегия и ще стане чудесна битка.

Дай Боже да спечеля повече от един мач. Искам да поканя всички мои приятели, всички близки и всички, които харесват бойните спортове, да заповядат в Античния театър в град Пловдив на 30 май за чудесни, зрелищни битки”, завърши Велчовски пред Sportal.bg.

