Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Даниел Динев за Sportal.bg преди SENSHI 31: Вълнувам се, че ще се бия с легенда

Даниел Динев за Sportal.bg преди SENSHI 31: Вълнувам се, че ще се бия с легенда

  • 29 май 2026 | 20:02
  • 146
  • 0

Даниел Динев говори пред Sportal.bg преди своята супер битка в тежка категория срещу легендата на кикбокса Бенджамин Адегбуи на SENSHI 31 Gladiators в Античния театър в Пловдив на 30 май.

“Всяка една подготовка, за която се готвя, не е лесна”, каза Динев пред Sportal.bg. “Няма как да кажа, че е лесна. Претеглянето мина супер. Мога да кажа, че се чувствам добре. Малко ни пече слънцето, но няма проблем. Все пак сме в Пловдив. Мога да си хапвам всичко, понеже това не ми е проблем. Определено не е за първи път противникът ми да има предимство в килограмите. По-скоро щеше да бъде странно, ако беше по-лек. Така че не, не ме притеснява.

разпознаваема личност в тези среди и аз имам много голям респект към него. Но вече имаме план, имаме геймплан какво да направим на ринга и ще се опитаме да го изпълним.

По-скоро има такова вълнение, че ще се бия със знаменита фигура в кикбокса. Много съм развълнуван, защото, когато разбрах, че ще се бия с него, това беше голяма новина за мен. Но все пак рингът си е ринг, боят си е бой. Там тези неща не означават нищо.

Много ми харесват турнирите. Това е голямо изпитание за човек и като цяло бих казал, че трябва да имаш доста голяма воля, за да направиш подобно нещо, защото се биеш три пъти в една вечер и е много тежко.

Благодарен съм, че SENSHI ме покани на това събитие. Надявам се, ако има Grand Prix в тежка категория, да участвам. Със сигурност бих се подложил на това предизвикателство.

Определено бих казал, че ще ми донесе допълнително удовлетворение и емоция да се бия в Античния театър. Самата обстановка е страхотна. Когато бяхме там по-рано днес, чувството беше уникално.

За мен перфектният изход от срещата ще бъде победа. Без значение дали ще бъде с нокаут, или по точки — важното е да победя.

Ще стискам палци на другите българи в бойната карта. Даже с един от участниците — Михаил Велчовски — сме приятели, били сме колеги в НСА и сме тренирали заедно. Така че стискам палци на всеки един български участник”, завърши Динев пред Sportal.bg.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Вижте как протече официалният кантар преди SENSHI 31 Gladiators в Пловдив

Вижте как протече официалният кантар преди SENSHI 31 Gladiators в Пловдив

  • 29 май 2026 | 16:55
  • 1496
  • 3
Слави Бинев преизбран с пълно единодушие за председател на федерацията по таекуондо

Слави Бинев преизбран с пълно единодушие за председател на федерацията по таекуондо

  • 29 май 2026 | 12:24
  • 721
  • 0
Пловдив е готов за MAX FIGHT 65! Ето как можете да гледате бойния спектакъл

Пловдив е готов за MAX FIGHT 65! Ето как можете да гледате бойния спектакъл

  • 29 май 2026 | 11:25
  • 1326
  • 0
Младите ни призьори от Евро 2026 бяха наградени от БФ Борба

Младите ни призьори от Евро 2026 бяха наградени от БФ Борба

  • 28 май 2026 | 17:31
  • 1100
  • 0
Всички бойци са в категория преди MAX FIGHT 65

Всички бойци са в категория преди MAX FIGHT 65

  • 28 май 2026 | 10:45
  • 2895
  • 0
Станислав Кунов преди MAX FIGHT 65: Съперникът ми не е за подценяване

Станислав Кунов преди MAX FIGHT 65: Съперникът ми не е за подценяване

  • 27 май 2026 | 17:57
  • 2323
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Локо (Пловдив), много сериозен пропуск на Чочев

Лудогорец 0:0 Локо (Пловдив), много сериозен пропуск на Чочев

  • 29 май 2026 | 20:20
  • 18047
  • 98
Левски с изявление за Майкон, заплаши със съд

Левски с изявление за Майкон, заплаши със съд

  • 29 май 2026 | 16:50
  • 31569
  • 39
Двама национали се връщат в ЦСКА, "червените" разясниха ситуацията

Двама национали се връщат в ЦСКА, "червените" разясниха ситуацията

  • 29 май 2026 | 17:09
  • 16182
  • 6
Венци: Да не си хабят мастилото - нека подкрепят отбора, аз пари от Славия не взимам

Венци: Да не си хабят мастилото - нека подкрепят отбора, аз пари от Славия не взимам

  • 29 май 2026 | 16:33
  • 14083
  • 26
Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

  • 29 май 2026 | 18:00
  • 4542
  • 6
Артета преди финала: Тук сме, за да отнемем трофея от ПСЖ

Артета преди финала: Тук сме, за да отнемем трофея от ПСЖ

  • 29 май 2026 | 20:05
  • 904
  • 0