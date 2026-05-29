Даниел Динев за Sportal.bg преди SENSHI 31: Вълнувам се, че ще се бия с легенда

Даниел Динев говори пред Sportal.bg преди своята супер битка в тежка категория срещу легендата на кикбокса Бенджамин Адегбуи на SENSHI 31 Gladiators в Античния театър в Пловдив на 30 май.

“Всяка една подготовка, за която се готвя, не е лесна”, каза Динев пред Sportal.bg. “Няма как да кажа, че е лесна. Претеглянето мина супер. Мога да кажа, че се чувствам добре. Малко ни пече слънцето, но няма проблем. Все пак сме в Пловдив. Мога да си хапвам всичко, понеже това не ми е проблем. Определено не е за първи път противникът ми да има предимство в килограмите. По-скоро щеше да бъде странно, ако беше по-лек. Така че не, не ме притеснява.

разпознаваема личност в тези среди и аз имам много голям респект към него. Но вече имаме план, имаме геймплан какво да направим на ринга и ще се опитаме да го изпълним.

По-скоро има такова вълнение, че ще се бия със знаменита фигура в кикбокса. Много съм развълнуван, защото, когато разбрах, че ще се бия с него, това беше голяма новина за мен. Но все пак рингът си е ринг, боят си е бой. Там тези неща не означават нищо.

Много ми харесват турнирите. Това е голямо изпитание за човек и като цяло бих казал, че трябва да имаш доста голяма воля, за да направиш подобно нещо, защото се биеш три пъти в една вечер и е много тежко.

Благодарен съм, че SENSHI ме покани на това събитие. Надявам се, ако има Grand Prix в тежка категория, да участвам. Със сигурност бих се подложил на това предизвикателство.

Определено бих казал, че ще ми донесе допълнително удовлетворение и емоция да се бия в Античния театър. Самата обстановка е страхотна. Когато бяхме там по-рано днес, чувството беше уникално.

За мен перфектният изход от срещата ще бъде победа. Без значение дали ще бъде с нокаут, или по точки — важното е да победя.

Ще стискам палци на другите българи в бойната карта. Даже с един от участниците — Михаил Велчовски — сме приятели, били сме колеги в НСА и сме тренирали заедно. Така че стискам палци на всеки един български участник”, завърши Динев пред Sportal.bg.

