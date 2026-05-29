Иван Запрянов записа победа в бенефиса си в Пловдив

Иван Запрянов записа победа над Йон Грегоре в ММА битка от основната бойна карта на събитието MAX FIGHT 65. Българинът надделя над Йон Грегоре със събмишън в първия рунд и вдигна на крака зала "Сила".

Представителят на домакините от Пловдив започна по-добре от битката, като скопча ръцете си около кръста на двуметровия Грегоре и го повали на земята с чудесно хвърляне с амплитуда. Запрвянов запази контрола си на земя в доминантна позиция за дълго време от първия рунд, но не успя да нанесе сериозна щета на съперника си, тъй като Грегоре го държеше близо до себе си.

В началото на втория рунд бившият национал по джудо на България отбеляза още едно хвърляне, но след кратка размяна в партер, се озова по гръб. Оттам Запрянов записа събмишън с ключ на ръката - “армбар”.

