Официално: тръгва си капитанът на Моуриньо в Бенфика

Бенфика обяви официално раздялата си с капитана Николас Отаменди. Клубът потвърди, че 38-годишният аржентински защитник, чийто договор изтичаше, приключва престоя си при „орлите“, започнал през 2020 г. след трансфера му от Манчестър Сити.

В съобщение, публикувано на официалния сайт, Бенфика изказва благодарност за „страстта, отдадеността, компетентността, лидерството и професионализма“, демонстрирани от Отаменди през последните шест сезона. От клуба уточняват, че капитанът е „сметнал, че цикълът му в клуба е приключил“. Очаква се скоро да си тръгне и треньорът Жозе Моуриньо, който е на крачка от завръщане в Реал Мадрид.

За периода си в отбора Николас Отаменди изигра общо 281 мача с фланелката на Бенфика, в които се отличи с 18 гола и 14 асистенции.

През последните дни аржентинската преса съобщи, че Отаменди вече има постигнато споразумение за преминаване в Ривър Плейт. Бранителят е световен шампион с Аржентина от Мондиала в Катар.

A celebração do Otamendi, adepto confesso do River Plate, na cara dos adeptos do Boca... 🥶 pic.twitter.com/jbYvhfwbYt — Goncalodias17 (@goncalo_diass17) May 6, 2026

Пълният текст на съобщението от Бенфика:

„Бенфика информира, че капитанът Николас Отаменди смята, че неговият цикъл в клуба е приключил след шест сезона, в които той почиташе нашата фланелка и нашата лента до последната капка пот.

Николас Отаменди винаги е бил пример за страст, отдаденост, компетентност, лидерство и професионализъм, допринасяйки решително за спечелването на една шампионска титла, една Купа на лигата и две Суперкупи.

Освен трофеите, той докосна и изпълни със гордост и благодарност сърцата на феновете на Бенфика, поради което завинаги ще бъде част от нашето семейство и това винаги ще бъде неговият дом. Бенфика му желае всичко най-добро в бъдеще.

Благодарим ти, Капитане!“

