Гатузо може да се завърне в Серия "А"

Доскорошният селекционер на Италия Дженаро Гатузо може да се ангажира с нов проект, тъй като е вариант за старши треньор на Торино, твърди изданието Tuttosport.

Гатузо напусна националния тим на Италия в началото на април, малко след неуспеха да класира отбора за предстоящото Световно първенство. 48-годишният специалист не е работил като треньор в Серия "А", откакто напусна Наполи през 2021-а. Оттогава той имаше престои с Валенсия в испанската Ла Лига, Марсилия във френската Лига 1, и Хайдук (Сплит) в хърватския шампионат. В началото на треньорската си кариера пък легендарният халф имаше период начело на Милан.

Ако “биковете” спрат избора си на Гатузо, вероятно ще му бъде предложен тригодишен договор. Бившият италиански национал е фигура, която се харесва на президента на клуба Урбано Кайро, както и на спортния директор Джанлука Петраки, а според Tuttosport това не е първият път, когато бившият полузащитник е разглеждан като вариант за поста в Торино.

