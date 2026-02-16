Популярни
  16 фев 2026 | 13:22
Ван Перси организира специален тренировъчен лагер заради Стърлинг

Треньорът на Фейенорд Робин ван Перси призна, че в следващите дни клубът организира специален тренировъчен лагер в Белгия, който да помогне на новото попълнение Рахийм Стърлинг да се интегрира и да върне игровата си форма. Англичанинът подписа с тима от Ротердам през миналата седмица, след като преди това прекрати договора си с Челси по взаимно съгласие. Според информациите Стърлинг е водил разговори с 18 клуба, но в крайна сметка е приел офертата на Фейенорд. В момента обаче той все още не може да играе и да тренира с новия си отбор, защото разрешителното му за работа не е уредено.

“Това е позволено в чужбина. Правим го за него, но също така и да работим върху развитието на отбора. Той ще започне да тренира вдругиден. Ще гледаме седмица за седмица кога ще е готов да играе в някой мач. Това ще отнеме известно време, но е логично, тъй като не е играл от шест месеца”, заяви Ван Перси.

